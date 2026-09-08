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08 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

A 24 años de la muerte de Walter Olmos: tres shows, una llamada y un disparo

Creció en una familia humilde de Catamarca y atravesó una infancia marcada por la pobreza. De la mano de Rodrigo llegó a la cima del cuarteto y murió a los 20 años, cuando su carrera parecía no tener techo.
Por Redacción Red43

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Walter Olmos nació en Catamarca y creció en una familia humilde y numerosa. Desde muy chico tuvo que atravesar dificultades económicas y encontró en el cuarteto una posibilidad para cambiar su vida.

 

A los 16 años comenzó a cantar y poco después llegó el encuentro que modificaría para siempre su carrera: Rodrigo escuchó una grabación suya, quedó sorprendido por su voz y decidió apadrinarlo. Walter comenzó a acompañarlo en sus presentaciones y rápidamente empezó a hacerse conocido en todo el país.

 

Tras la muerte de Rodrigo, en junio de 2000, Olmos quedó señalado como uno de sus posibles sucesores. Pero no tardó en construir una identidad propia. Con apenas 18 años lanzó A pura sangre, vendió miles de copias y se convirtió en “La Locomotora Catamarqueña”.

 

Llegó al Luna Park con localidades agotadas, recorrió distintas provincias y también llevó su música a países como Chile, Bolivia, Uruguay y Paraguay. En apenas un par de años, aquel chico que había conocido la pobreza se había convertido en una de las grandes figuras del cuarteto.

 

 

La última noche

 

 

El 7 de septiembre de 2002, Walter tenía tres presentaciones programadas en Quilmes, Berazategui y La Plata. Antes de salir, llamó a su madre en Catamarca y le contó que tenía una noche cargada de shows.

 

Poco después, en una habitación del residencial San Cristóbal Inn, en Buenos Aires, estaba junto a sus músicos. Allí comenzó a manipular una pistola Bersa calibre .22 que le había regalado un amigo.

 

Según los testimonios de aquella noche, Walter bromeaba con el arma y llegó a gatillarla sin que se produjera un disparo. Minutos después volvió a llevarla hacia su cabeza y se produjo el disparo.

 

Eran aproximadamente las 00:10 del 8 de septiembre de 2002. Walter Olmos murió con apenas 20 años, cuando su carrera atravesaba su momento de mayor crecimiento.

 

La noticia conmocionó al mundo del cuarteto y especialmente a Catamarca. Sus restos fueron trasladados a su provincia natal, donde una multitud acompañó la despedida de quien, en apenas dos años, había pasado de ser una joven promesa a convertirse en uno de los grandes nombres de la música popular argentina.

 

 

AMD

 

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