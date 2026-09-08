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08 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Recolección de residuos: piden no sacar basura en tres barrios de Esquel

El Municipio informó que este martes la recolección de residuos inorgánicos y sanitarios será normal en la mayor parte de Esquel. Conocé cuáles son los tres barrios donde solicitan no sacar la basura.
Por Redacción Red43

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El servicio de recolección se desarrollará con normalidad en la mayoría de los sectores de la ciudad. Sin embargo, se verá afectado durante la jornada en los barrios Buenos Aires, Belgrano y Don Bosco.

 

Por este motivo, desde el Municipio solicitaron a los vecinos de estos tres sectores que eviten sacar los residuos hasta que el servicio se normalice, con el objetivo de evitar que permanezcan en la vía pública.

 

En el resto de los barrios de Esquel, la recolección de residuos inorgánicos y sanitarios se llevará adelante de manera normal durante este martes.

 

 

 

 

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