Trevelin: habrá un corte de luz este miércoles por trabajos de mantenimiento

La Cooperativa 16 de Octubre Ltda. informó que este miércoles 9 de septiembre se llevará adelante un corte programado en el suministro de energía eléctrica en Trevelin, debido a trabajos de mantenimiento en líneas de Media Tensión y podas preventivas.

La interrupción del servicio se realizará entre las 9:30 y las 11:30 horas y afectará a la zona del Loteo Turcato.

Desde la cooperativa también señalaron que el corte de energía tendrá impacto en el suministro de agua potable en la zona norte de Trevelin, particularmente en el sector del Barrio Planta de Gas, Altos de Trevelin y zonas periféricas.

Se solicita a los usuarios de los sectores mencionados tomar las previsiones necesarias durante el horario establecido para los trabajos.

R.G