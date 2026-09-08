Chubut será sede del primer encuentro provincial sobre economía del carbono

Chubut realizará el próximo jueves 24 de septiembre el primer encuentro provincial dedicado íntegramente a la economía del carbono y la acción climática. Se trata de “Carbono Chubut: Valorizando los Servicios Ecosistémicos de la Patagonia”, una jornada impulsada en conjunto por el Gobierno del Chubut y la Honorable Legislatura de la Provincia.

La jornada de trabajo se desarrollará de 8:30 a 18:30 horas en el Auditorio “Dr. Atilio Viglione” y durante todo el día, referentes del sector público, de la producción, de la ciencia, de la academia y de las organizaciones de la sociedad civil expondrán sobre los desafíos y las oportunidades que enfrenta la provincia en materia de descarbonización, financiamiento climático y aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales.

La propuesta apunta a sentar las bases de una agenda de trabajo compartida entre los distintos actores del territorio.

Al respecto, el vicegobernador del Chubut, Gustavo Menna, quien estará a cargo de la apertura, señaló que “para enfrentar la desafiante agenda del cambio climático, que en nuestra provincia sufrimos en carne propia, hoy el mercado presenta diferentes herramientas innovadoras de financiamiento. Le pone precio a algo que Chubut ya tiene pero que hasta ahora estaba fuera de la economía, como es su capacidad de almacenar, absorber y reducir carbono, a través de sus bosques, la regeneración de sus pastizales, las energías renovables. Y en esta jornada vamos a discutir cómo aprovechar estas oportunidades de apalancamiento de las inversiones que necesitamos”, expresó.

Ocho paneles

Habrá ocho paneles que recorrerán los ejes productivos y ambientales más relevantes de la provincia, contando con expositores de gran prestigio y experiencia.

El bosque andino y la restauración de las áreas arrasadas por los incendios; la ganadería ovina y el manejo sustentable de la estepa y los pastizales; el mar y el carbono azul, la ciencia y la innovación, las energías renovables, el desarrollo del hidrógeno verde y los biocombustibles avanzados son algunos de los temas. Así como la medición y gestión de las emisiones, y el financiamiento y los mercados que permiten transformar los activos ambientales en inversión.

La jornada abrirá con una charla marco sobre los mercados de carbono en la Argentina y el papel de las provincias patagónicas, mientras que el cierre del evento estará a cargo del gobernador del Chubut, Ignacio "Nacho" Torres.

“Uno de los propósitos centrales del encuentro es fortalecer el diálogo entre las diferentes áreas de gobierno y el sector productivo, para diseñar políticas públicas que acompañen la transición y que reconozcan el valor económico de los servicios ambientales que brindan los ecosistemas patagónicos”, explicó el secretario de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable del Chubut, Juan José Rivera.

El evento se enmarca en el Plan de Respuesta de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático de la Provincia del Chubut, aprobado en 2025, y en el trabajo de la Mesa de Articulación por el Cambio Climático, un ámbito de diálogo institucional creado en el seno de la Legislatura.

Chubut además adhirió a la Declaración de Glasgow sobre la Acción Climática en el Turismo, y durante el último año avanzó en la regulación de las emisiones de metano de la actividad hidrocarburífera.

Una sede especial

La sede para la realización de “Carbono Chubut” no es casual, ya que el Auditorio “Dr. Atilio Viglione” funciona en el primer edificio público de Rawson que incorporó generación solar de alta potencia. Sus 260 paneles fotovoltaicos abastecen parte del consumo del predio y evitan la emisión de 118 toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO₂e) por año.

La organización definió, asimismo, que se trate de un encuentro de impacto ambiental positivo. Junto a las organizaciones ReforestArg y Sustentabilidad Sin Fronteras se plantarán árboles nativos en bosques chubutenses afectados por incendios, una acción que contribuirá a compensar la huella de carbono del evento, aportará a la recuperación de la biodiversidad y generará empleo local.

Quienes estén interesados en obtener más información deberán ingresar a: www.carbonochubut.ar o al Instagram: @carbonochubut

R.G