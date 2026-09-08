Gobernador Costa avanza con un plan de viviendas y nuevas conexiones de gas

El intendente de Gobernador Costa, Miguel Gómez, destacó los avances en materia de infraestructura de gas y valoró el acompañamiento del Gobierno de Chubut para ampliar las conexiones domiciliarias. Además, se refirió al plan habitacional que contempla créditos hipotecarios y 28 familias beneficiarias en la localidad.

Sobre el avance del gasoducto cordillerano, el intendente destacó que actualmente existe factibilidad para nuevas conexiones. “Más de 12.000 familias pueden conectarse a lo largo del gasoducto cordillerano”, afirmó, y agregó que la obra también tiene impacto en localidades de Río Negro y Neuquén.

Gómez sostuvo que esta situación representa una oportunidad para las localidades del interior cercanas a los gasoductos y destacó la política provincial orientada a ampliar las redes y las conexiones domiciliarias. “Eso le ha dado también un potencial enorme a nuestra localidad y a todos los pueblos del interior que estamos cerca de los gasoductos porque hay una política del gobierno de la provincia de dotar de mayores redes de gas a las comunidades y de dotar de conexiones domiciliarias”, expresó.

El jefe comunal también vinculó la llegada del gas natural con las necesidades de calefacción que atraviesan las localidades cordilleranas durante el invierno. “La verdad que tener que hacer fuego parece de una época que ya deberíamos de olvidar”, sostuvo, al recordar jornadas con temperaturas de 12 y hasta 15 grados bajo cero.

En materia habitacional, Gómez confirmó que Gobernador Costa cuenta con 10 viviendas destinadas a empleados públicos, las cuales estarán ubicadas en sectores que ya cuentan con infraestructura. “Esas viviendas para empleados están con todos los servicios: cloaca, luz, agua”, detalló.

Además, destacó el trabajo realizado junto al Banco del Chubut para avanzar con un esquema de créditos hipotecarios destinado a familias con ingresos verificables. Según explicó, son 28 los beneficiarios que ya cuentan con sus carpetas armadas y que podrán acceder al programa.

El intendente indicó que entre los posibles beneficiarios se encuentran empleados públicos provinciales o nacionales, integrantes de Gendarmería Nacional y monotributistas que puedan acreditar ingresos suficientes. La cuota estimada será de aproximadamente $700.000.

El esquema contempla un convenio entre la Municipalidad, el Banco del Chubut y los adjudicatarios. La Municipalidad tendrá a su cargo la ejecución de las viviendas, incluyendo la infraestructura de servicios, mientras que el crédito comenzará a pagarse una vez que las familias reciban las viviendas terminadas.

“La cuota la va a cobrar una vez que la familia esté con llave en mano, es decir, cuando estén adentro de la casa”, explicó Gómez. De esta manera, remarcó que los beneficiarios no deberán afrontar simultáneamente el alquiler y el pago del crédito durante el período de construcción.

“Estamos muy ansiosos con eso porque es algo nuevo, único en la provincia y nosotros hemos dado el puntapié, la verdad, con mucha energía y también con mucho acompañamiento del gobierno de la provincia, por cierto”, concluyó.

R.G