Raúl Matelo presenta su exposición fotográfica "Texturas & Formas" en Trevelin

El reconocido fotógrafo Raúl Matelo presentará este jueves 10 de septiembre a las 19:00 horas su muestra titulada "Texturas & Formas". La cita tendrá lugar en La Escuela Restobar y Café, ubicado en la calle Brown 375 de la localidad de Trevelin.

La actividad no solo contempla la exhibición de sus obras visuales, sino también una serie de charlas de café pensadas para reflexionar sobre el estado actual de la disciplina. En palabras del propio artista, la propuesta surge "...en un momento histórico en el que la imagen fotográfica se ha banalizado y degradado, llegando a convertirse en un mero objeto trivial de consumo masivo, a veces narcisista...". A partir de ese diagnóstico, la iniciativa busca ser una invitación abierta a compartir la muestra e intercambiar miradas para encontrar un nuevo rol de la fotografía en la actualidad.

Nacido en Buenos Aires en 1957 y radicado actualmente junto a su familia en Esquel, Matelo inició sus primeros pasos en la fotografía a los 8 años con una cámara Ferrania de bakelita. A los 15 años adquirió su primera réflex de 35mm, consolidando una pasión que continuó en constante desarrollo.

Desde 1984 ha expuesto sus trabajos en más de cincuenta oportunidades en diversos espacios culturales. Su trayectoria incluye múltiples viajes por la Argentina y países de Europa, experiencia que alimentó una postura estética basada en la naturaleza y enriquecida por la cultura y el arte. Con los años, su trabajo profundizó en la búsqueda de significado mediante la exploración de la forma, el color y la estructura.

EBW