Corte de energía en Esquel: mirá qué calles estarán afectadas este miércoles

La Cooperativa 16 de Octubre informó que este miércoles 9 de septiembre se llevará adelante una intervención sobre la red eléctrica de Esquel, vinculada a los trabajos de conexión de una nueva red de distribución a una Subestación Transformadora.

El corte de energía está previsto entre las 13:00 y las 14:30 horas y alcanzará a un sector puntual de la ciudad.

Las calles afectadas

La interrupción del suministro comprenderá calle Roca del 400 al 600, lado par, y calle San Martín del 700 al 900.

La zona específica de trabajo estará ubicada sobre calle Roca, entre Rivadavia y San Martín.

Recomendaciones para circular

Desde la Cooperativa solicitaron a los vecinos evitar estacionar vehículos y reducir la circulación en la zona de trabajo mientras se desarrollen las tareas.

La medida apunta a resguardar la seguridad de peatones, operarios y conductores durante la intervención. Desde la entidad también pidieron a los usuarios tomar las previsiones necesarias y disculpar las molestias ocasionadas.

MA