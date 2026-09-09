-2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 09 de Septiembre de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad CORTE DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
09 de Septiembre de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Corte de energía en Esquel: mirá qué calles estarán afectadas este miércoles

Una intervención programada modificará momentáneamente el servicio en un sector de Esquel. Enterate qué calles estarán afectadas y qué medidas deberán tomar los vecinos.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Cooperativa 16 de Octubre informó que este miércoles 9 de septiembre se llevará adelante una intervención sobre la red eléctrica de Esquel, vinculada a los trabajos de conexión de una nueva red de distribución a una Subestación Transformadora.

 

El corte de energía está previsto entre las 13:00 y las 14:30 horas y alcanzará a un sector puntual de la ciudad.

 

 

Las calles afectadas

 

 

La interrupción del suministro comprenderá calle Roca del 400 al 600, lado par, y calle San Martín del 700 al 900.

 

La zona específica de trabajo estará ubicada sobre calle Roca, entre Rivadavia y San Martín.

 

 

Recomendaciones para circular

 

 

Desde la Cooperativa solicitaron a los vecinos evitar estacionar vehículos y reducir la circulación en la zona de trabajo mientras se desarrollen las tareas.

 

La medida apunta a resguardar la seguridad de peatones, operarios y conductores durante la intervención. Desde la entidad también pidieron a los usuarios tomar las previsiones necesarias y disculpar las molestias ocasionadas.

 

 

MA

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Leo sigue necesitando de todos: una venta de empanadas busca acompañarlo durante su tratamiento
2
 Un médico fue condenado por un abuso sexual ocurrido durante una consulta en Lago Puelo
3
 Esquel: habrá un corte de energía este miércoles por trabajos en la red
4
 Pedro Holub QEPD
5
 A 24 años de la muerte de Walter Olmos: tres shows, una llamada y un disparo
1
 Habilitan las reservas para ver pingüinos de Magallanes en la costa chubutense
2
 ¿Qué consumen los adolescentes en las escuelas? La preocupación de SEDRONAR
3
 Del Rubik al Jenga: el esquelense que convirtió la arquitectura en un juego
4
 De Esquel a la Selección Argentina: Ami viajará a Brasil y su familia organiza un Mate Bingo
5
 La ciencia explica qué le pasa al cuerpo cuando pasamos tiempo en la naturaleza
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -