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09 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Ciencia abierta en La Zeta: una jornada para conocer su biodiversidad

Una propuesta invita a recorrer La Zeta de una manera diferente y descubrir algunos de sus habitantes. Enterate cuándo será y cómo participar. 
Por Redacción Red43

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En el marco de las Jornadas de Ciencia Abierta – Descubre el CIEMEP, se realizará un paseo interactivo al aire libre para conocer algunas de las comunidades de plantas e invertebrados que habitan la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta.

 

La actividad será el martes 6 de octubre, desde las 10:00, con punto de encuentro en la propia reserva y estará destinada al público general.

 

 

Una experiencia para acercarse a la ciencia

 

 

El recorrido estará coordinado por Luz Manzo, Pamela Quinteros, Marta Grech y Luis Epele, integrantes de los equipos vinculados al CONICET, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y el CIEMEP.

 

La propuesta busca acercar el trabajo científico a la comunidad mediante una experiencia al aire libre, permitiendo observar y conocer parte de la diversidad natural presente en uno de los espacios naturales de Esquel.

 

 

Cómo participar

 

 

La actividad requiere inscripción previa mediante un formulario online. Las personas interesadas pueden registrarse a través del siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUmWPPrkc1ufDTpXJNfQ80Qeo1rsa_LAvrx3fXA5W3882hlQ/viewform

 

Para realizar consultas, se encuentra disponible el correo electrónico .

 

 

 

MA

 

 

 

 

 

 

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