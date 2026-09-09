Torres: “Queremos tener un vuelo también directamente a Brasil”

El gobernador de Chubut estuvo presente en Esquel esta mañana y destacó la creciente llegada de turistas brasileños a la región. Por ello, planteó la necesidad de ampliar la conectividad aérea para fortalecer ese flujo turístico.

“Hoy me decía el Ministro de Turismo la cantidad de brasileros que están viniendo a la zona, que están descubriendo un punto muy importante turístico en la región”, señaló el mandatario.

En ese sentido, explicó que históricamente los turistas brasileños estuvieron muy vinculados a Bariloche, pero que ahora “están viendo que hay un lugar desconocido para ellos que están conociendo”.



Torres sostuvo que el objetivo es “amplificar mucho más la visita de brasileros” debido al impacto que generan en la economía local. “Consumen acá, van a los restaurantes, van acá, van a la Hoya, pernoctan acá, los gastronómicos, los hoteleros. Es un círculo virtuoso que hay que sostener”, afirmó.



Para lograrlo, consideró fundamental avanzar en una mayor conectividad aérea. “Para eso hay que gestionar más vuelos para que venga el público brasilero”, planteó, y agregó que también se necesitan “más vuelos y tarifas más económicas”.



En ese marco, destacó el acuerdo impulsado por el intendente Matías Taccetta para el vuelo a Córdoba, al que definió como “una prueba piloto” que “anda muy bien” y que podría “replicar y amplificar”.



El gobernador señaló además que la intención es avanzar hacia una conexión directa con Brasil. “Nosotros queremos tener un vuelo también directamente a Brasil, a San Pablo, eso nos daría una puerta de entrada como tiene Bariloche”, afirmó.



Torres reconoció que concretar esa conexión implica una mayor complejidad y otros montos de inversión, aunque remarcó que “no es imposible”. Finalmente, valoró la planificación que lleva adelante el municipio encabezado por Taccetta y aseguró que la Provincia acompañará esa gestión.