Se realiza una nueva edición de la Tradicional Multiferia con 40 puestos disponibles

Este domingo 13 de septiembre se llevará a cabo una nueva edición de la Tradicional Multiferia en las instalaciones del SUM Raúl Torres, con la organización de las áreas de Cultura y Deportes de la Municipalidad de Gobernador Costa. El evento reunirá a emprendedores, expositores y vecinos de la localidad en una jornada orientada a la exposición y venta de diversos productos.

La organización informó que la apertura de puertas para los feriantes está programada para las 15:30, mientras que el ingreso para el público general quedará habilitado a partir de las 16:00. Para esta ocasión se dispuso un cupo total de 40 mesas disponibles para los expositores.

Respecto a la modalidad de asignación, las ubicaciones se entregarán estrictamente por orden de llegada hasta completar la capacidad prevista. A cada emprendedor se le brindará una mesa y dos sillas, solicitándose respetar el espacio asignado y no ocupar más de un puesto debido a la alta demanda proyectada, con el objetivo de garantizar la participación equitativa de todos los asistentes.

EBW