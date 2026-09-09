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09 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Se realiza una nueva edición de la Tradicional Multiferia con 40 puestos disponibles

Este domingo 13 de septiembre el SUM Raúl Torres de Gobernador Costa albergará una nueva fecha de la convocatoria artesanal y comercial. La apertura de puertas para feriantes será a las 15:30 y para el público a las 16:00. 
Por Redacción Red43

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Este domingo 13 de septiembre se llevará a cabo una nueva edición de la Tradicional Multiferia en las instalaciones del SUM Raúl Torres, con la organización de las áreas de Cultura y Deportes de la Municipalidad de Gobernador Costa. El evento reunirá a emprendedores, expositores y vecinos de la localidad en una jornada orientada a la exposición y venta de diversos productos.

 

 

 

La organización informó que la apertura de puertas para los feriantes está programada para las 15:30, mientras que el ingreso para el público general quedará habilitado a partir de las 16:00. Para esta ocasión se dispuso un cupo total de 40 mesas disponibles para los expositores.

 

Respecto a la modalidad de asignación, las ubicaciones se entregarán estrictamente por orden de llegada hasta completar la capacidad prevista. A cada emprendedor se le brindará una mesa y dos sillas, solicitándose respetar el espacio asignado y no ocupar más de un puesto debido a la alta demanda proyectada, con el objetivo de garantizar la participación equitativa de todos los asistentes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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