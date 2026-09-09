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RED43 sociedad Ignacio Nacho Torres
09 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Torres destacó el avance del plan de refinanciación: “Ya hay 470 familias más”

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, destacó el avance de las medidas impulsadas para aliviar el endeudamiento de las familias y aseguró que el esquema de refinanciación implementado en la provincia continúa sumando beneficiarios.
Por Redacción Red43

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Torres señaló que 470 familias más pudieron incorporarse al plan de refinanciación y se refirió además al debate que se lleva adelante a nivel nacional y sostuvo que las provincias tienen un rol importante en este tipo de medidas. Según explicó, se encuentra en evaluación una ley que permitiría que otros bancos puedan avanzar con herramientas similares.

 


“Está avanzando y es un tema que iniciamos en Chubut”, afirmó el gobernador, al destacar que la experiencia provincial podría extenderse a otras entidades y jurisdicciones.
Para Torres, el objetivo es que este tipo de mecanismos puedan alcanzar a más familias y convertirse en una herramienta para afrontar las situaciones de endeudamiento. En ese sentido, planteó la necesidad de que las provincias se involucren y acompañen las medidas de refinanciación.

 

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