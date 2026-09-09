De Esquel a la Selección Argentina: Ami viajará a Brasil y su familia organiza un Mate Bingo

Ami Esponda tiene 16 años, es de Esquel y volverá a representar al país en el Panamericano de Kendo que se disputará en Brasil. La joven fue convocada nuevamente a la Selección Argentina Juvenil y se prepara para afrontar una experiencia que combina competencia, aprendizaje y el orgullo de vestir los colores nacionales.

El Panamericano se desarrollará del 7 al 13 de octubre en Brasil, aunque Ami viajará desde el 5 para participar de los entrenamientos previos. La competencia comenzará para ella entre el 10 y el 13 de octubre.

Para acompañar su viaje, su familia organiza un Mate Bingo el domingo 20 de septiembre, a las 15 horas, en el SUM de la Escuela 758, institución a la que asiste Ami. La iniciativa busca reunir fondos para cubrir parte de los gastos de alojamiento, traslados y otros costos que implica participar de una competencia internacional.

Además, quienes quieran colaborar pueden realizar una donación a través de Mercado Pago, al alias panamericano.kendo, a nombre de Ami Esponda.

¿Qué es el Kendo?

Para conocer más sobre la disciplina que llevó a Ami hasta la Selección Argentina, hablamos con su sensei, Pablo Masera, instructor de Kendo y miembro de la Asociación de Kendo Neuquina y de la Federación Argentina de Kendo.

“El Kendo es esgrima japonesa”, explicó Masera. Se trata de una disciplina que tiene sus raíces en la antigua esgrima japonesa y que actualmente forma parte de los llamados gendai budo, las artes marciales japonesas modernas.

La práctica se desarrolla entre dos oponentes, que utilizan un sable de bambú y una armadura denominada bogu. El objetivo es conseguir puntos mediante golpes realizados de manera correcta y precisa en determinadas zonas del cuerpo.

“Generalmente esas zonas están protegidas, por eso el diseño del bogu”, explicó el instructor. Los puntos pueden conseguirse en zonas como las muñecas, la cabeza, el abdomen o la garganta, siempre dentro de las técnicas y condiciones reglamentarias de la disciplina.

En Japón, el Kendo se practica desde edades muy tempranas y tiene una fuerte presencia dentro de la cultura. En Argentina, en cambio, se trata de una disciplina mucho menos extendida, especialmente en la Patagonia.

Según explicó Masera, en Esquel existen actualmente dos dojos y, hacia el sur, la presencia del Kendo es muy reducida. También hay espacios de entrenamiento en Neuquén y Bariloche, mientras que los principales centros de competencia se concentran en otras ciudades del país.

Un camino que empezó a los 13 años

Ami llegó al Kendo en 2022, cuando tenía 13 años y buscaba una actividad deportiva. Inicialmente tenía pensado practicar esgrima tradicional, pero finalmente conoció el Kendo y decidió probar.

“Me gusta mucho competir y viajar”, contó Ami. También destacó la posibilidad de conocer a personas de otros lugares y a distintos senséis, algo que considera fundamental para continuar aprendiendo y creciendo dentro de la disciplina.

Desde entonces, su recorrido fue creciendo hasta llegar a la Selección Argentina Juvenil.

Masera recordó que Ami fue una de sus primeras alumnas y que, durante estos cuatro años, tuvo que afrontar una particularidad del Kendo en Esquel: la falta de una gran cantidad de competidores juveniles.

“Ami se acostumbró a trabajar con nosotros, le fuimos metiendo ritmo”, explicó el sensei. La joven entrenó principalmente junto a adolescentes y adultos, una experiencia que le permitió ganar ritmo y preparación para competencias de mayor nivel.

Su primera experiencia internacional llegó en la Copa Latinoamericana disputada en Mar del Plata. Allí comenzó a medirse con competidores de otros países y a ganar experiencia en un ámbito que puede resultar especialmente exigente para quienes recién comienzan.

El año pasado, su desempeño llamó la atención y fue convocada a la Selección Argentina Juvenil. Ahora volvió a recibir la convocatoria y tendrá nuevamente la posibilidad de representar al país.

Un desafío internacional

El Panamericano que se viene será una competencia especial. El año pasado, en Mar del Plata, se incorporaron Canadá y Estados Unidos a la competencia que hasta entonces se desarrollaba como Copa Latinoamericana. A partir de esa incorporación se acordó avanzar hacia el formato Panamericano.

En Brasil habrá competencias individuales, por equipos y categorías juveniles, además de seminarios y exámenes de graduación. Incluso estará presente Eiga Hideyuki, octavo dan de Kendo proveniente de Japón, una de las figuras que formará parte de esta edición.

Para Ami, el objetivo va mucho más allá de un resultado.

“Poder aprender un poco más, conocer a personas de otros países y, si se puede, tratar de por lo menos quedar en tercer lugar”, contó al hablar de sus expectativas.

El desafío no será sencillo. Masera explicó que el nivel panamericano es muy alto y que países como Brasil, Canadá y Estados Unidos cuentan con competidores de gran nivel.

Por eso, la preparación de Ami se intensificó en las últimas semanas. Además de las prácticas específicas de Kendo, trabaja para llegar de la mejor manera desde lo físico a una competencia que exige concentración, coordinación, estrategia y resistencia.

Mucho más que una competencia

Para Masera, el valor del Kendo no está solamente en ganar combates.

“La idea es el respeto, el autocontrol, el poder afrontar determinadas situaciones difíciles”, explicó.

La disciplina exige concentración y coordinación, pero también incorpora una serie de normas y protocolos que forman parte de la práctica cotidiana: desde la manera de vestirse y sentarse hasta los saludos, los movimientos y la forma de desenvolverse dentro del dojo.

“Lo que se busca con el Kendo es un montón de etiquetas y protocolos que se pueden aplicar a la vida en general”, sostuvo.

En ese sentido, la experiencia de Ami representa también el resultado de años de constancia. Entrenar en Esquel, viajar para competir, compartir espacios con otros deportistas y enfrentarse a rivales de mayor experiencia forman parte de un camino que ahora vuelve a llevarla a un escenario internacional.

El acompañamiento de una familia y una comunidad

Detrás de esta convocatoria también está el esfuerzo de una familia que acompaña a Ami en cada paso y que ahora busca reunir los recursos necesarios para que pueda viajar junto a su mamá, María Aponte.

“Por suerte tuvimos un poco de apoyo de Chubut Deportes, que le dio los pasajes a Ami como deportista de la provincia”, destacó María, quien también agradeció a todas las personas que colaboran con la joven cada vez que tiene que viajar o afrontar una nueva competencia.

“Siempre recibe apoyo de amigos, conocidos, tíos, y eso se agradece un montón”, expresó.

María también puso en valor el trabajo de Pablo Masera, quien acompaña a Ami desde sus comienzos en el Kendo, y el reconocimiento que recibió desde Buenos Aires, donde vieron en ella condiciones para integrar nuevamente la Selección Argentina.

“Es algo que muchos jóvenes quisieran vivir, ir a una Selección, representar al país. No es menor y estamos muy orgullosos de ella”, sostuvo María.

Ahora, la próxima parada será Brasil. Antes, el Mate Bingo será una de las formas en que la comunidad podrá acompañar a Ami en este nuevo desafío. Una joven de Esquel que, con apenas 16 años, volverá a vestir la camiseta de la Selección Argentina y a llevar el nombre de su ciudad a una competencia internacional.

AMD