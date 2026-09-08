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08 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Alerta amarilla por lluvias para este miércoles en la cordillera de Chubut

La Subsecretaría de Protección Ciudadana informó un alerta amarilla por lluvias para este miércoles en sectores de la cordillera de Chubut, con acumulados de entre 15 y 30 mm y posibilidad de nieve en zonas elevadas.
Por Redacción Red43

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La Subsecretaría de Protección Ciudadana de Chubut informó que rige un alerta amarilla por lluvias para la tarde del miércoles 9 de septiembre, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

 

El área será afectada por lluvias persistentes y se prevén valores de precipitación acumulada de entre 15 y 30 milímetros durante todo el período de alerta, aunque estos registros podrían ser superados de manera local.

 

 

 

Además, en las zonas más elevadas no se descarta que las precipitaciones se presenten en forma de nieve.

 

El alerta alcanza a sectores de la Cordillera de Cushamen, Cordillera de Futaleufú, Cordillera de Languiñeo y Cordillera de Tehuelches.

 

 

 

R.G

 

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