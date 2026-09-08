Alerta amarilla por lluvias para este miércoles en la cordillera de Chubut

La Subsecretaría de Protección Ciudadana de Chubut informó que rige un alerta amarilla por lluvias para la tarde del miércoles 9 de septiembre, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El área será afectada por lluvias persistentes y se prevén valores de precipitación acumulada de entre 15 y 30 milímetros durante todo el período de alerta, aunque estos registros podrían ser superados de manera local.

Además, en las zonas más elevadas no se descarta que las precipitaciones se presenten en forma de nieve.

El alerta alcanza a sectores de la Cordillera de Cushamen, Cordillera de Futaleufú, Cordillera de Languiñeo y Cordillera de Tehuelches.

R.G