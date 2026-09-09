“Criatura”: una nueva propuesta de Delirio Escénico llega al Melipal

“Criatura” es una adaptación de la obra “Creatura”, de Eugenio Griffero, y propone una puesta en escena desarrollada en un espacio casi asfixiante, donde una criatura relata los dolores provocados por la humanidad y busca liberarlos a través de un discurso cargado de odio.

En ese recorrido, la criatura no está sola. Su fuerza interior invoca a una Diosa, dando lugar a un universo escénico atravesado por el dolor, la intensidad y la búsqueda de liberación.

La obra tiene una duración de 55 minutos y está dirigida a adolescentes y adultos. En escena estarán Julieta Caravaggio y Maiki Álvarez.

La producción y asistencia técnica-artística están a cargo de Julieta Caravaggio y Gustavo Pérez. Gustavo Pérez también tendrá a su cargo la técnica de luces y el universo sonoro, mientras que la dirección corresponde a Lucas Barbagallo.

La función será el sábado 12 de septiembre a las 21:00 horas en el Centro Cultural Esquel Melipal. Las entradas tienen un valor de $15.000, con una promoción de 2 por $25.000.

Los cupos son limitados y las reservas pueden realizarse al 351-6654302, con Lucas.

R.G