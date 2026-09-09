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09 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

¿Vuelve la nieve? La alerta que se activa en la cordillera y la meseta

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa precipitaciones persistentes desde la noche del jueves. Entrá a la nota y enterate cuántos centímetros se esperan y qué zonas se verán más afectadas.
Por Redacción Red43

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El Servicio Meteorológico Nacional actualizó el aviso de alerta amarilla por nevadas que afectará a distintos sectores de la región a partir de la noche del jueves 10 de septiembre. Según el reporte técnico del organismo, la zona se verá impactada por precipitaciones en forma de nieve de variada intensidad con carácter persistente durante la jornada.

 

En las zonas cordilleranas se prevén valores de nieve acumulada de entre 10 y 20 centímetros, números que podrían ser superados de manera puntual según la evolución del sistema frontal. Asimismo, no se descarta que en los sectores de menor altitud las precipitaciones puedan registrarse en forma de lluvia.

 

 

 

Por su parte, en el sector de la meseta el impacto de la contingencia climática prevé registros acumulados que oscilarán entre los 5 y los 30 centímetros de nieve. Desde los organismos oficiales recomiendan tomar las precauciones correspondientes para la circulación en rutas y caminos rurales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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