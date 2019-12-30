Lunes: Sesiona el HCD en Esquel

Se trata de la última sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante en el año 2019. Desde las 11 horas, los ediles tratarán en el recinto oficial, un total de 13 puntos, según lo que detalla el Orden del Día, entre los que se destacan el incremento en tarifa de servicio de remises, el incremento en la tarifa del servicio de taxis, un convenio con AVP por adoquines, entre otros.
Además, habrá Banca del Vecino al iniciar la actividad y como Comunicación Oficial, la renuncia de Rafael Crea Del Blanco a su cargo como secretario.
ORDEN DEL DÍA
DECIMO SEXTA SESIÓN ORDINARIA – 30 DE DICIEMBRE DE 2019 – 11:00 HORAS.
I.APROBACION ACTAS Nº 24/19, 25/19, 26/19 Y 27/19
II.BANCA DEL VECINO
III.HORA DE PREFERENCIA
A.COMUNICACIONES OFICIALES
1.EXPTE. S/N – PRESENTA RENUNCIA AL CARGO DE SECRETARIO – ESC. RAFAEL CREA
DEL BLANCO – DECRETO
2.EXPTE. S/N – SOLICITUD ADSCRIPCION AGENTE FEDERICO COLLAZO – DIPUTADO
SANTIAGO IGON – L.L 04/19 (26/12/19) – DECRETO.
B.COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
3.EXPTE. Nº 392/19 – ORDENANZA SOBRE IMPUESTO DE INGRESOS BRUTOS – A
COMISION DE HACIENDA
C.PROYECTOS
4.EXPTE. S/N – DESIGNACION SECRETARIO BLOQUE CAMBIEMOS – DECRETO
D.DESPACHOS
5.EXPTE. Nº 210/19 PLAN DE PAGO SRA. CURIN - 9º SESION ORD. (08/08/19) ––
ORDENANZA
6.EXPTE. 391/18 DECLARACION DE INTERES MUNICIPAL MARATON AL PARAISO 2020 –
CHUBUT AL FRENTE – LABOR LEGISLATIVA Nº 3/19 (17/12/19) – ORDENANZA
7.EXPTE 165/13 – CONDONA INTERESES Y PLAN DE PAGO DEUDAS-SRA. NILDA
VALLEJOS -- 6º SESION ORD. 2018 (24/05/18) – ORDENANZA
8.EXPTE. 365/19 - BAJA PATROMONIO MUNICIPAL - DEM – (15º ORDINARIA 2019 –
28/11/19) ORDENANZA
9.EXPTE 380/19 –CONVENIO CON AVP POR ADOQUINES- D.E.M. (LABOR LEGISLATIVA
03/19 – 16/12/19)- ORDENANZA
10.EXPTE.183/06 – INCREMENTO TARIFAS SERVICIO DE REMISES – COMISION DE
TRANSPORTE (15º SESIÓN ORDINARIA 28/11/19) – ORDENANZA
11.EXPTE.44/12 – INCREMENTO TARIFAS SERVICIO DE TAXIS – ASOCIACION DE TAXIS
(15º ORDINARIA 2019 – 28/11/19) - ORDENANZA
12.EXPTE. 372/14 – DEUDA DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS – SRA. VARAS MARIA
ALEJANDRA – L.L 03/19 (17/12/19) – RESOLUCION
E.ASUNTOS PARTICULARES
13.EXPTE. 349/15 - SOLICITAN MODIFICACION A LA ORDENANZA Nº 84/18 –
COOPERATIVA DE TRABAJO REMISES EL BADEN – COMISION DE TRANSPORTE
F.VARIOS