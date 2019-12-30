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Lunes: Sesiona el HCD en Esquel

Por Redacción Red43

Será desde las 11 horas

Se trata de la última sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante en el año 2019. Desde las 11 horas, los ediles tratarán en el recinto oficial, un total de 13 puntos, según lo que detalla el Orden del Día, entre los que se destacan el incremento en tarifa de servicio de remises, el incremento en la tarifa del servicio de taxis, un convenio con AVP por adoquines, entre otros. 

Además, habrá Banca del Vecino al iniciar la actividad y como Comunicación Oficial, la renuncia de Rafael Crea Del Blanco a su cargo como secretario.

 

ORDEN DEL DÍA  

DECIMO SEXTA SESIÓN ORDINARIA – 30 DE DICIEMBRE DE 2019 – 11:00 HORAS. 

I.APROBACION ACTAS Nº 24/19, 25/19, 26/19 Y 27/19 

II.BANCA DEL VECINO  

III.HORA DE PREFERENCIA  

A.COMUNICACIONES   OFICIALES 

1.EXPTE. S/N – PRESENTA RENUNCIA AL  CARGO DE SECRETARIO – ESC. RAFAEL CREA 

DEL BLANCO – DECRETO   

2.EXPTE. S/N – SOLICITUD ADSCRIPCION AGENTE FEDERICO COLLAZO – DIPUTADO 

SANTIAGO IGON – L.L 04/19 (26/12/19) – DECRETO. 

B.COMUNICACIONES   DEL   DEPARTAMENTO   EJECUTIVO  

3.EXPTE. Nº 392/19 – ORDENANZA SOBRE IMPUESTO DE INGRESOS BRUTOS – A 

COMISION DE HACIENDA  

C.PROYECTOS  

4.EXPTE. S/N – DESIGNACION SECRETARIO BLOQUE CAMBIEMOS – DECRETO 

D.DESPACHOS 

5.EXPTE. Nº 210/19 PLAN DE PAGO SRA. CURIN - 9º SESION ORD. (08/08/19) –– 

ORDENANZA  

6.EXPTE. 391/18 DECLARACION DE INTERES MUNICIPAL MARATON AL PARAISO 2020 – 

CHUBUT AL FRENTE – LABOR LEGISLATIVA Nº 3/19 (17/12/19) – ORDENANZA 

7.EXPTE 165/13 – CONDONA INTERESES Y PLAN DE PAGO DEUDAS-SRA. NILDA 

VALLEJOS -- 6º SESION ORD. 2018 (24/05/18) – ORDENANZA 

8.EXPTE. 365/19 - BAJA PATROMONIO MUNICIPAL - DEM – (15º ORDINARIA 2019 – 

28/11/19) ORDENANZA  

9.EXPTE 380/19 –CONVENIO CON AVP POR ADOQUINES- D.E.M.  (LABOR LEGISLATIVA 

03/19 – 16/12/19)- ORDENANZA  

10.EXPTE.183/06 – INCREMENTO TARIFAS SERVICIO DE REMISES – COMISION DE 

TRANSPORTE (15º SESIÓN ORDINARIA 28/11/19) – ORDENANZA 

11.EXPTE.44/12 – INCREMENTO TARIFAS SERVICIO DE TAXIS – ASOCIACION DE TAXIS 

(15º ORDINARIA 2019 – 28/11/19) - ORDENANZA  

12.EXPTE. 372/14 – DEUDA DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS – SRA. VARAS MARIA 

ALEJANDRA – L.L 03/19 (17/12/19) – RESOLUCION  

E.ASUNTOS   PARTICULARES 

13.EXPTE. 349/15 - SOLICITAN MODIFICACION A LA ORDENANZA Nº 84/18 – 

COOPERATIVA DE TRABAJO REMISES EL BADEN – COMISION DE TRANSPORTE 

F.VARIOS 

 

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