El Municipio impulsa la separación de residuos en escuelas de Esquel

La Municipalidad de Esquel, a través del área de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, puso en marcha un programa de trabajo en la Escuela N°713 destinado a fortalecer la separación de residuos dentro de las instituciones educativas de la ciudad.

La gerente del área municipal, Mariana López Rey, explicó que la iniciativa se enmarca en una política pública impulsada a partir de la ordenanza de generadores especiales de residuos. “Estamos en la Escuela 713 implementando esto que venimos trabajando hace bastante tiempo, desde diciembre del 2024, con la sanción de la Ordenanza de Generadores Especiales de Residuos, las instituciones están dentro de esta categoría”, señaló.

En ese sentido, remarcó la importancia del ámbito educativo como espacio clave para la concientización ambiental. “Entendemos que es desde la escuela donde hay que hacer más fuerza e hincapié en lo que es la separación de residuos y la conciencia en gestión, es el semillero y es el ámbito que nos permite poder ir desarrollando proyectos”, expresó.

López Rey indicó además que se trata de la primera política pública municipal específica en gestión de residuos. “Por eso también lo establecimos a través de una Política Pública, que es la primer Política Pública Municipal que tiene que ver con la gestión de residuos puntualmente”, afirmó.

Como parte de la implementación, el Municipio entregó contenedores diferenciados a la institución. “Hoy trajimos dos contenedores al colegio, la idea es poder darles soporte, ajustar los cronogramas, los horarios de recolección, poder trabajar en conjunto y que ellos puedan tener dentro de la institución estos contenedores que tienen una capacidad de mil litros”, detalló.

Por su parte, el director de la Escuela N°713, Germán García, destacó el trabajo articulado con el Municipio y el enfoque pedagógico de la propuesta. “Contentos de recibir y de formar parte de un trabajo que, como decía Mariana, creo que un eje que nos nuclea es las políticas públicas, y como sistema educativo público es muy interesante para nosotros poder entablar trabajos en conjunto”, señaló.

El directivo remarcó el rol de la escuela en la formación ambiental. “Qué mejor que lo hagamos desde la escuela, desde la educación, desde la enseñanza, desde el aprendizaje, en cuestiones que tienen que ver con los residuos que generamos, cómo nos alimentamos y qué hacemos con ellos”, expresó.

García agregó que estas prácticas ya forman parte del trabajo cotidiano en el aula y en salidas educativas, con proyectos de concientización ambiental desarrollados por docentes y estudiantes.

Finalmente, ambas partes destacaron la importancia de consolidar estas acciones para mejorar la gestión de residuos en el ámbito escolar y reforzar la conciencia ambiental en la comunidad educativa.

R.G