Estaban borrachos y discutieron: la pareja que provocó un escándalo a 10 mil metros de altura

Un hombre fue detenido en España después de protagonizar una fuerte discusión con su pareja durante un vuelo procedente de Escocia. Testigos aseguraron que ambos se encontraban alcoholizados antes del despegue.

El incidente se registró la semana pasada en una aeronave que había partido desde Edimburgo con destino a Palma de Mallorca. De acuerdo con los relatos difundidos posteriormente, la tripulación intervino para contener la situación mientras el servicio continuaba su recorrido.

Sin embargo, el escenario se complicó más de la cuenta. La tensión reapareció cuando ambos tomaron conocimiento de que las autoridades los esperarían al aterrizar en Mallorca.

Las escenas posteriores quedaron registradas en videos grabados por otras personas que viajaban en el mismo vuelo. Las imágenes comenzaron a circular luego del incidente.

Ritchie Denholm, uno de los ocupantes del avión, aseguró que los problemas comenzaron antes del despegue. “Estaban muy borrachos antes de salir de Edimburgo. Tuvieron una discusión de pareja y ahí empezó todo, el avió ya había alcanzado su altura máxima”, relató en declaraciones publicadas por The Sun. Según explicó, el conflicto se extendió durante distintos momentos del trayecto y obligó a intervenir al personal encargado de la cabina.

El testigo también sostuvo que la situación cambió nuevamente cuando la pareja fue informada sobre la actuación policial prevista para el arribo. “Algunos pasajeros estaban asustados y conmocionados”, afirmó.

“Nadie debería poner en riesgo a nadie en un vuelo a 10 mil metros de altura, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en vuelos en el pasado”, declaró. Los videos registrados por otros ocupantes muestran la actuación de efectivos de la Guardia Civil dentro del avión.

En las grabaciones puede verse a varios agentes acercándose al asiento donde se encontraba el hombre para intentar detenerlo. Durante esos momentos se produjo un forcejeo.

Las imágenes exhiben intentos de inmovilización dentro de la cabina mientras decenas de personas permanecían todavía en sus lugares. Uno de los registros parece mostrar un golpe lanzado hacia uno de los uniformados. Finalmente, el involucrado fue retirado bajo custodia policial.

Michael O’Leary, director ejecutivo de Ryanair, aseguró recientemente que los comportamientos asociados al consumo excesivo de alcohol representan un desafío frecuente para el sector.

“Este proceder se ha vuelto repetitivo. Ryanair se ve obligada a desviar casi un vuelo diario debido al comportamiento de viajeros que consumen alcohol en exceso”, expresó durante una entrevista con la revista Time.

En ese sentido, añadió: “Se está convirtiendo en un verdadero desafío para todas las aerolíneas. No logro comprender por qué alguien está sirviendo alcohol a las cinco o seis de la mañana”.

El ejecutivo propuso limitar la venta mediante un sistema que permita controlar la cantidad de bebidas adquiridas por cada persona utilizando la tarjeta de embarque. “No debería servirse alcohol en los aeropuertos fuera del horario permitido para los bares”, indicó. La empresa informó además que mantiene multas de aproximadamente 569 dólares para quienes sean expulsados de un vuelo por conductas indebidas.