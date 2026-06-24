Cómo será el nuevo gimnasio municipal de El Hoyo

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, y el intendente de El Hoyo, César Salamín, encabezaron la firma del acta de inicio de obra para el nuevo Gimnasio Municipal, que tendrá un plazo de ejecución de 540 días corridos y estará a cargo de la empresa Capman S.R.L..

El proyecto se desarrollará en el marco del Plan Provincial Gobernador Galina y contempla la construcción de un edificio de 1.724 metros cuadrados dentro del predio donde actualmente funcionan la pista de atletismo y distintas canchas al aire libre.

Qué tendrá el nuevo gimnasio de El Hoyo

La nueva infraestructura estará ubicada sobre la Ruta Nacional 40, entre las calles Los Alerces y Mariano Pizarro.

El edificio incluirá un hall de acceso, área administrativa, buffet, boletería, gradas para espectadores, vestuarios, sanitarios, depósitos, salas de máquinas y espacios de guardado.

Además, contará con una cancha cubierta preparada para la práctica de básquet, handball, fútbol y vóley, permitiendo albergar entrenamientos, competencias y distintas propuestas recreativas durante todo el año.

La ubicación dentro del polideportivo permitirá integrar el gimnasio con la pista de atletismo y las canchas ya existentes, concentrando gran parte de las actividades en un mismo espacio.

Obra esperada desde hace cuatro años

La construcción del nuevo gimnasio busca reemplazar al edificio que dejó de funcionar tras la intensa nevada que afectó a la localidad y provocó severos daños en la estructura anterior.

Desde entonces, clubes, escuelas y distintas instituciones debieron adaptar sus actividades a otros espacios disponibles, especialmente durante los meses de bajas temperaturas, cuando las disciplinas bajo techo adquieren mayor importancia en la cordillera.

El llamado a licitación para la obra se realizó en enero y el presupuesto oficial aprobado alcanzó los 3.362.041.328,28 pesos.

Trabajo previo

Durante el acto, Salamín explicó que el municipio debió avanzar durante los últimos dos años en distintas cuestiones técnicas vinculadas a la titularidad de la tierra y al acceso a los servicios necesarios para el funcionamiento del futuro edificio.

También señaló que el proyecto original fue reformulado para ampliar prestaciones y mejorar los accesos al predio, lo que implicó nuevas gestiones y trabajos técnicos antes del inicio formal de la construcción.

Por su parte, Torres sostuvo que la obra forma parte del esquema de infraestructura que la Provincia impulsa en distintas localidades y remarcó la importancia de recuperar espacios destinados a la actividad deportiva y recreativa.

O.P.