Arcioni sobre la minería en Chubut: "La 5001 no se va a modificar"

Ante los dichos del secretario de Gobierno sobre el impulso a la reforma de la ley 5001, el gobernador aclaró que la ley no se cambiará "bajo ningún punto de vista".

"La 5001 no se va a modificar: lo que sí estamos trabajando en un plan de desarrollo de la provincia. Acá hay que dejar bien en claro, nosotros no queremos una minería que contamine, no queremos la minería en la Cordillera, no queremos minería, no queremos minería con cianuro; eso que quede claro. Nosotros estamos trabajando en un proyecto de desarrollo provincial, sin la megaminería, sin cianuro".