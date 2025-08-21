Comarca Andina, Argentina
Jueves 21 de Agosto de 2025
21 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

Asesinato de José Crettón: ¿Cómo cumplen la prisión perpetua Napal y Peinipil?

El fiscal jefe Carlos Díaz Mayer confirmó la pena de prisión perpetua para Napal y Peinipil por el crimen de José Crettón, aclarando que resta una revisión técnica sobre la reincidencia de los acusados.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Cámara Penal de Esquel confirmó la condena a prisión perpetua para los coautores del crimen de José Cretón, Napal y Peinipil, tras desestimar los recursos de apelación presentados por sus defensores. La única modificación se refiere a un aspecto técnico sobre la declaración de reincidencia, que deberá ser revisado en una nueva audiencia de cesura, sin alterar la pena ya fijada.

 

En diálogo con Red43 Comarca Andina, el Fiscal Jefe Carlos Díaz Mayer explicó:
“Efectivamente, la Cámara confirma la condena del juicio por jurados. La única modificación es semántica y técnica: hay que reincorporar los antecedentes de los acusados para determinar si son reincidentes. Esto no modifica la prisión perpetua que ya les corresponde”, señaló.

 

Díaz Mayer precisó que, en la práctica judicial argentina, la prisión perpetua equivale a 35 años de cárcel, y los condenados podrían acceder a ciertos beneficios tras cumplir 30 años. Ambos imputados ya se encuentran cumpliendo prisión preventiva en la misma alcaidía, y el tiempo de detención se descontará de la condena final.

 

 

El caso sigue abierto en un aspecto: el cuerpo de José Cretón aún no fue hallado. Díaz Mayer confirmó que, aunque procesalmente la causa está cerrada, la policía continúa con la búsqueda ante cualquier nueva información que pueda surgir.

 

“Esperamos que quede firme lo antes posible para que se ejecute la prisión”, concluyó el Fiscal Jefe.

 

 

 

O.P

 



