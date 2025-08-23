Esquel, Argentina
Sabado 23 de Agosto de 2025
23 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

La banda "Los Abducidos" terminan su gira en Pintó Hostel

El grupo que surgió hace dos años, hará un recorrido por sus canciones propias y reversiones este sábado 23 en Pinto Hostel.
La banda de rock, reggae y funky "Los Abducidos" se presenta esta noche, a partir de la medianoche, en Pinto Hostel (Av. Fontana 1205). Este es el último show de la gira del grupo en la zona de la cordillera.

 

 

La banda, que surgió hace dos años, está conformada por Maurito Porqueras en la batería, Gona Camporro en el bajo y coro, Lautaro Lefuman en la guitarra y Manu Ramón en la técnica. Tienen cinco canciones grabadas, entre ellas "Vuelvo a Casa" (2022) y su último single, "Hong Kong", las cuales están disponibles en las tiendas digitales. En esta gira, incorporaron por primera vez un saxo, tocado por Cepi, integrante del grupo.

 

 

F.P

 

