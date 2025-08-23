La banda "Los Abducidos" terminan su gira en Pintó Hostel

La banda de rock, reggae y funky "Los Abducidos" se presenta esta noche, a partir de la medianoche, en Pinto Hostel (Av. Fontana 1205). Este es el último show de la gira del grupo en la zona de la cordillera.

La banda, que surgió hace dos años, está conformada por Maurito Porqueras en la batería, Gona Camporro en el bajo y coro, Lautaro Lefuman en la guitarra y Manu Ramón en la técnica. Tienen cinco canciones grabadas, entre ellas "Vuelvo a Casa" (2022) y su último single, "Hong Kong", las cuales están disponibles en las tiendas digitales. En esta gira, incorporaron por primera vez un saxo, tocado por Cepi, integrante del grupo.

F.P