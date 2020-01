La primera "Ecorunning La Cascada" será el 1° de febrero

Ofrece dos circuitos y una clasificación particular.

El sábado 1 de febrero se realizará una competencia muy particular, donde se conjuga lo deportivo y el cuidado por el ambiente. La iniciativa se llama: "Eco-running La Cascada", y es organizada por la Agrupación de vecinos "Amigos de La Cascada" junto a las Secretarías municipales de Deportes y Ambiente.

La competencia tendrá dos circuitos dispuestos. Uno de 3K con largada desde La Trochita (por la zona de vías) y otro de 7K con largada desde el puente de Avenida Yrigoyen (siguiendo el cauce del Arroyo Esquel).

LAS CATEGORÍAS

Las categorías son grupal o individual. Los interesados pueden anotarse en la Secretaría de Deportes (Avenida Alvear 2203) o en la Secretaría de Ambiente (Owen Jones y Chacabuco). El valor es un alimento no perecedero.

EL OBJETIVO: FOMENTAR LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

La competencia tiene la particularidad de que los participantes podrán recolectar residuos sólidos domiciliarios a lo largo del recorrido (aluminio, cartón, papeles, plásticos, tetrabrick, vidrio, etc). No se podrán levantar residuos voluminosos como: autopartes, caños, restos de construcciones, etc.

LA PARTICULAR CLASIFICACIÓN

En esta prueba no solo clasifica por el tiempo empleado en el recorrido, sino que también se tiene en cuenta la correcta clasificación de los residuos recolectados y también será considerado el peso de la bolsa recolectora.

En la llegada se colocará un "Punto Limpio" donde los organizadores registrarán los datos de los residuos recolectados y realizará la clasificación de la competencia.

La organización confirmó que se entregarán ¡premios verdes!