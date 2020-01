Conflicto salarial en "La Trochita": no hubo acuerdo y no descartan nacionalizar el conflicto

Hoy se desarrolló una reunión, de la que participó el ministro Leandro Cavaco, pero donde no se lograron acercar posturas. Hasta los primeros días de febrero está vigente la conciliación obligatoria.

En el marco de la conciliación obligatoria por el reclamo salarial que sostienen los trabajadores del Viejo Expreso Patagónico por el retraso en el pago de haberes y acuerdos paritarios del año pasado que no fueron cumplidos, hoy se realizo una reunión en la Secretaría de Trabajo en Rawson entre las partes.

Néstor Pais, Secretario de Administración de la Unión Ferroviaria, y Mario Oscar Busto, Secretario de Acción social de la entidad sindical, estuvieron en el encuentro representando a los trabajadores, mientras que el ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, Leandro Cavaco, participó por el Gobierno provincial. El funcionario no brindó precisiones sobre cómo y cuándo podrán cancelar la deuda, que es una de las exigencias de parte de los empleados ferroviarios. Es decir que una vez más no hubo acuerdo.

El malestar de los trabajadores se acrecentó por el fracaso de la instancia de diálogo y se deslizó la posibilidad de una medida de fuerza de alcance nacional para reflejar la problemática. Consultado por Red43, Pais aclaró: "Por ahora estamos dentro de los plazos de la conciliación que aplicó la Secretaria de Trabajo, cuando termine la conciliación (05 de febrero) veremos qué vamos a hacer".

"Por parte de la Unión Ferroviaria no va a haber ningún tipo de medida de fuerza mientras esté vigente la conciliación".

El dirigente sindical no descartó endurecer las protestas pero sí subrayó que mientras la conciliación esté vigente la Unión Ferroviaria no realizará medidas de acción directa. Es decir que una posible nacionalización no sería posible antes de 5 de febrero.

Por otra parte, dijo que todavía no hay una fecha para una próxima reunión. "Tenemos el compromiso de Cavaco de que se harán todas las gestiones posibles para solucionar este problema", aseguró Pais.