Todas las rutas en Chubut se encuentran habilitadas y transitables

Este lunes 18 de agosto de 2025 a las 8:00, Vialidad Nacional confirmó que todas las rutas nacionales en la provincia de Chubut se encuentran habilitadas para la circulación. En particular, los tramos de la Ruta Nacional 259 presentan condiciones normales de transitabilidad:

- Empalme RN 40 – Esquel: calzada pavimentada y en condiciones normales, con presencia de sal en algunos sectores. Las banquinas están húmedas y se advierte sobre la posible presencia de animales sueltos. Además, hay equipos de Vialidad trabajando en la zona. Se registran vientos, por lo que se recomienda transitar con precaución.

- Esquel – Trevelin: también habilitado, con calzada pavimentada y húmeda en sectores, con sal. Las banquinas presentan condiciones similares. Se señala la presencia de animales sueltos y trabajos viales en ejecución. El viento sigue siendo un factor a tener en cuenta al momento de conducir.

Las autoridades reiteran la importancia de prestar atención a los partes emitidos por Vialidad Nacional antes de realizar algún viaje.

R.G.