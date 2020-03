Alta demanda de alcohol en gel en Esquel: faltante en casi todas las farmacias

El coronavirus no llegó a Esquel y tampoco a la provincia, pero las medidas de prevención han sido activadas y 215 personas se encuentran en aislamiento preventivo (39 en nuestra ciudad). Ante el temor generalizado de contagiarse de la enfermedad ha crecido la demanda de alcohol en gel y barbijos.

Red43 recorrió las farmacias esquelenses para ver cómo es la situación. Solamente en dos había disponibilidad de alcohol en gel, este sábado minutos antes de las 13 horas. En la Farmacia del Barrio (Holdich y Avellaneda) venden los 200 gramos a $110, es decir $55 los 100. Mismo precio y situación en la Farmacia Alvear (Avenida Alvear 1942). En este caso, aclararon que es de elaboración propia y el que quiera puede llevar un envase para que lo esterilicen y lo rellenen.

El resto de los locales no cuentan con alcohol en gel. Muchos remarcaron que a veces "la gente se enoja" porque cree que no quieren venderlo, pero en todos los negocios la respuesta fue que se debe a que hay demasiada demanda global y se produjo un importante desabastecimiento. "No sabemos cuándo puede llegar", coincidieron todos los farmacéuticos consultados.

La situación con los barbijos es distinta: en casi todas las farmacias tienen, aunque es sabido que existen diferentes tipos. En este caso, la gran mayoría cuenta con los descartables y más económicos, que van entre los $36 y los $70. Los tipo mascarillas superan los $100 y en la Farmacia Palmieri (Sarmiento 764) y Bonetto (Roca 578) hay de mayor complejidad y salen $390.

Solamente en dos farmacias no había hasta este mediodía disponibilidad de ninguno de los elementos requeridos. En Farmacias Patagónicas (25 de Mayo 540), donde remarcaron que el stock se terminó durante las últimas horas, y en Farmacia Social (Alvear 978).

Cabe señalar que en todas las farmacias de la ciudad hay consultas constantes en especial de alcohol en gel.