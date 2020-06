Marcelo Guzmán, del bar “El Clásico”, explicó que, más allá de las nuevas normativas sanitarias que permitieron abrir, las expectativas para la reapertura no son muy buenas. Por ahora, se enfocan en llevar a cabo todas las acciones necesarias para cumplir con las medidas, pero no se sabe si “la sociedad está preparada para volver a un ritmo, que no va a ser la normalidad, pero acudir a un negocio a estar sentado, conversar, tomar un café, poder cenar: tenemos esa gran incertidumbre”.

Comentó que volver a mantener los gastos de un local, replantear el tema de los empleados y todo lo que implica reabrir el bar “es una apuesta fuerte, nuevamente, y no sé si está preparada la ciudad o la gente, más que nada, para acompañarnos”.

Además, la economía de la provincia también repercute en los consumidores y la falta de dinero, el pago fuera de término y la situación general “es un combo que no es el mejor”, explicó Guzmán. A esto, se suma que, pese a que en Esquel no hubo casos, la gente considera un riesgo salir a los comercios.

“Los comerciantes estamos muy desanimados”.

Las expectativas también son peores debido a que, sin abrir La Hoya y con la falta de viajeros, tampoco habrá una buena temporada de turismo este invierno.

Algunos de los comerciantes pudieron buscar actividades temporales para subsistir, pero la mayoría solamente acumularon deudas. En el caso de El Clásico, a partir de ahora, podrá haber 20 personas en el bar a la vez, cumpliendo con todas las normativas puestas en lugar.