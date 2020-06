En mayo, luego de aprobarse la ordenanza de Tolerancia Cero de alcohol al conducir que semanas después fue promulgada y aplicada por el Ejecutivo, se conoció que el bloque Chubut al Frente, impulsor de la mencionada normativa, presentó un proyecto para destinar el 50% de lo recaudado por multas de alcoholemia positiva al Fondo Para el Desarrollo Deportivo.

"La tolerancia cero es una de las medidas para que las personas que transitamos por la vía pública estemos seguras. Trabajamos en concientización y sensibilización con respecto al alcohol al volante", señaló la edil de ese espacio, Valeria Saunders. En este sentido, consideró: "Hay instituciones que tienen mucho que ver con una vida sana y organizada. Los clubes marcan dentro de una comunidad que una vida organizada, una buena alimentación y la práctica del deporte es la mejor forma en la que podemos vivir".

"Creemos que es importante que esto vaya acompañado de concientización y sensibilización. La gente tiene que tomar conciencia: esto no significa no beber, o una ley seca, significa que la persona que va a conducir no consuma alcohol".