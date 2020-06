El Intendente Sergio Ongarato y el Secretario de Turismo, Mariano Riquelme, se reunieron en la mañana de este miércoles con prestadores de servicios gastronómicos.

El mandatario municipal informó sobre las gestiones realizadas ante el gobierno provincial en Rawson donde solicitó que se evalúe la reapertura de restaurantes y alojamientos turísticos.

Luego del encuentro, Carlos Crettón, propietario de Otto Beer, indicó que "nosotros estamos trabajando. Hicimos todo para adecuarnos a las nuevas normativas. Se presentaron los protocolos; fueron a provincia, se presentaron en Nación y aun no tenemos respuestas. Nadie se hace cargo y la situación es insostenible"

"Nosotros como comerciantes de Esquel, vamos a abrir el lunes. Si en Esquel no hay circulación de virus. Estamos cumpliendo con los protocolos, no veo por qué Salud no nos habilita"