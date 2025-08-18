ATE Esquel acompañó los festejos del Día del Niño en el barrio Ceferino

Este sábado por la tarde, los representantes de la Seccional Esquel de ATE Jonatan Díaz, Gabriel Angiorama y Luis Murgan acompañaron el festejo por el Día de la Niñez en el Merendero Ebenezer, ubicado en el barrio Ceferino.

El merendero, coordinado por José Torrico, delegado del sindicato en el municipio, es un espacio clave de encuentro y contención para niños y niñas de la zona.

Durante la jornada, los más chicos disfrutaron de una tarde llena de juegos, música y distintas sorpresas preparadas especialmente para celebrar su día.

R.G.