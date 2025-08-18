15°
Lunes 18 de Agosto de 2025
18 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

Fuego consumió vivienda cerca de la Ruta 40

Un incendio afectó una vivienda durante el mediodía del sábado. Debido a la inestabilidad del terreno, se desplegaron líneas desde el acceso para controlar las llamas. 
Por Redacción Red43

El pasado sábado, alrededor de las 12:15 horas, un incendio en una vivienda de la Parcela 26, en la zona de Las Golondrinas, jurisdicción de Lago Puelo, movilizó a los Bomberos Voluntarios de El Hoyo y Lago Puelo.

 

Según informaron los bomberos de El Hoyo, tras recibir la primera denuncia se activó el toque de sirena, y dos móviles se dirigieron al lugar. Al arribar, el personal policial ya se encontraba en la zona y orientó el acceso desde la Ruta 40. Debido a la inestabilidad del terreno, los bomberos desplegaron líneas desde el acceso y comenzaron a trabajar hacia la vivienda.

 

 

Se procedió a interrumpir el suministro eléctrico antes de ingresar al inmueble, donde se realizaron tareas de extinción y ventilación controlada para evitar la propagación del fuego.

 

Los trabajos de control continuaron hasta la llegada de los Bomberos Voluntarios de Lago Puelo, quienes quedaron a cargo de la escena. Por su parte, los bomberos de Lago Puelo se encargaron de verificar que no existiera actividad residual.

 

 

O.P

 

