Fuego consumió vivienda cerca de la Ruta 40

El pasado sábado, alrededor de las 12:15 horas, un incendio en una vivienda de la Parcela 26, en la zona de Las Golondrinas, jurisdicción de Lago Puelo, movilizó a los Bomberos Voluntarios de El Hoyo y Lago Puelo.

Según informaron los bomberos de El Hoyo, tras recibir la primera denuncia se activó el toque de sirena, y dos móviles se dirigieron al lugar. Al arribar, el personal policial ya se encontraba en la zona y orientó el acceso desde la Ruta 40. Debido a la inestabilidad del terreno, los bomberos desplegaron líneas desde el acceso y comenzaron a trabajar hacia la vivienda.

Se procedió a interrumpir el suministro eléctrico antes de ingresar al inmueble, donde se realizaron tareas de extinción y ventilación controlada para evitar la propagación del fuego.

Los trabajos de control continuaron hasta la llegada de los Bomberos Voluntarios de Lago Puelo, quienes quedaron a cargo de la escena. Por su parte, los bomberos de Lago Puelo se encargaron de verificar que no existiera actividad residual.

O.P