Evalúan mayores aportes económicos para las instituciones deportivas

En el Concejo Deliberante hay dos proyectos de ordenanza que buscan destinar parte de lo recaudado de multas por alcoholemia positiva al Fondo Para el Desarrollo Deportivo. El primero, de Chubut al Frente, propone que sea el 50%. Por otro lado, Cambiemos propuso que sea un 10% para el deporte.

Hoy, representantes de varias instituciones fueron al HCD para conversar con los ediles antes de que cualquiera de estas iniciativas sea tratada. "Solicitamos al HCD que nos escuchen para hacer algo consensuado. Entendemos que si está la intención de ponerle recursos al fondo, qué mejor que las instituciones que son parte del fondo puedan opinar", afirmó en este sentido Milton Reyes, presidente del Club Belgrano. "Fuimos los que pudimos en representación de todas a plantear nuestro punto de vista", agregó.

Los clubes no ven con agrado la propuesta oficialista: "Estimativamente si prospera el proyecto de Cambiemos estamos hablando de 300 mil pesos más anualmente, no se modifica demasiado y no sería gran ayuda". "Nosotros manifestamos que no estábamos de acuerdo con eso, que quizás ni un proyecto ni el otro, buscar un intermedio", sostuvo Reyes.

"Pedimos que haya políticas deportivas reales y que podamos hacer un trabajo en conjunto entre las instituciones y el Estado municipal".

En este sentido, reveló que anoche se reunieron con el secretario de Coordinación y Finanzas, Matías Taccetta, y la secretaria de Deportes, Mariela Sánchez Uribe. Más de 15 instituciones participaron y allí el contador propuso algo que les resultó interesante para lograr un aporte fijo mensual para los clubes. "Sería algo inédito, jamás sucedió y ojalá que pase porque las instituciones son muchas y el trabajo que hacen es muy importante", consideró el dirigente.

Insistió en que quieren ser escuchados y trabajar en conjunto con las autoridades municipales. "Es nuevo esto de que las instituciones estemos todas juntas trabajando, dejemos los egos de lado, que pensemos realmente en lo que significa el deporte de Esquel. Puede generar un cambio económico sustancial a la ciudad pero pera eso necesitás de los dirigentes y los dirigentes necesitamos que quienes tienen responsabilidad en el Estado puedan sentarse a hacer un trabajo conjunto con nosotros", remarcó.