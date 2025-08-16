Victoria Villarruel estará en el 90º Aniversario de Río Mayo

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, visitará Río Mayo el próximo 22 de agosto para participar de la celebración del 90° aniversario de la ciudad, según confirmó el intendente local Gustavo Loyaute.

La visita de la funcionaria nacional se realizará en el marco de los festejos por el aniversario de la localidad chubutense, que incluirá un programa de actividades culturales, protocolares y comunitarias organizadas por el municipio.

La vicepresidenta mantiene un vínculo afectivo con Río Mayo que se remonta a su adolescencia. En 1987, cuando tenía 14 años, residió en la localidad mientras su padre coronel Eduardo Marcelo Villarruel, se desempeñaba como segundo jefe del Regimiento de Infantería 31.