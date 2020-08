Viales cortan la ruta 259: "Estamos cansados de aguantar todo esto"

El delegado regional de Sitravich, Juan Chaura, habló desde el corte de ruta que protagonizan los viales en reclamo por el atraso salarial. En este sentido, el dirigente sindical señaló que "los motivos son los mismos de siempre. Estamos en este punto en que no nos queda otra que salir a manifestarnos".

"Sabemos que molesta pero lo hacemos para que sea visible el reclamo", sostuvo Chaura. "No se puede cumplir con más nada, nos obligan a romper la cuarentena", aseguró.

El representante de los viales subrayó: "Vamos a seguir reclamando porque no hay más de donde rascar. Las obligaciones operativas están frenadas y la responsabilidad es netamente del gobierno". En cuanto al pago de salarios no hay "ninguna novedad". "Ayer Ariel Molina salió a decir más de lo mismo, que están trabajando y la culpa es del gobierno anterior. La realidad es que la plata no está y nosotros estamos cansados de aguantar todo esto", agregó Juan Chaura, quien se disculpó con los vecinos: "Es la única forma en que nos escuchan".

Por otro lado, remarcó que la relación con la presidenta de Vialidad Provincial, Cynthia Gelvez, es "muy buena". Afirmó que tiene intenciones de mejorar muchas cuestiones que también son motivo de reclamo de los trabajadores, pero la parte económica "escapa a ella".