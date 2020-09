Una de las industrias que más afectada se vio por la pandemia es la industria del turismo. Carlos “Caco” Scaglioni, hotelero de Esquel, tiene el hotel cerrado desde el 15 de marzo del año pasado, y tiene esperanzas de poder abrir recién en diciembre de 2020 o enero de 2021.

“No es muy alentador el panorama”.

Las dificultades son, sobre todo, económicas y muchos prestadores debieron vender bienes muebles para mantener a los empleados. El 50% lo paga el estado, un 25% se acuerda a través de un convenio con la parte patronal, el sindicato y la Secretaría de Trabajo, por una ley especial que tiene que ver con la suspensión de actividades: el otro 25% es pagado por el prestador.

“En estos momentos no hay forma de poder pagarlo”.

Casi ningún prestador está pudiendo pagar estos sueldos y la gran mayoría están en situación de deuda.

Su hotel tiene 10 habitaciones y también posee 2 departamentos. Para mejorar la situación, se hará una reconversión, relacionada con servicios gastronómicos. La idea es que estos ingresos permitan afrontar el gasto de los empleados: afortunadamente, han sido solidarios durante la situación y están dispuestos a cambiar de rubro para mantener sus puestos de trabajo.

Hasta que las medidas estuvieron disponibles y hasta que se termine de gestionar la ayuda económica, han debido vender bienes. Respecto al futuro, no se sabe cómo va a responder la demanda, pero la mayoría de los turistas no están dispuestos a viajar si no hay bioseguridad. Los empleados también tienen sus reservas y, para ambos lados, se están buscando medidas a fin de paliar los efectos de la pandemia y evitar mayores contagios.

“Si uno garantiza la bioseguridad o le pone énfasis y realmente hace una transferencia de tecnología a esta cuestión, seguramente arrancaremos más pronto, más seguros y sin tener que tenerle miedo a un segundo brote. Esto es algo que está probado en todos lados”.

La situación de Esquel

En particular, nuestra localidad se encuentra en una situación compleja, con la salida próxima del secretario de Turismo y la caída general del sector en los últimos años, que ha fluctuado entre altibajos por el hantavirus, los volcanes y, ahora, la pandemia.

Según Scaglioni, se trabajará a través de un aprendizaje continuo. “Yo creo que en ninguna actividad económica, y menos en turismo, donde yo estoy incluido, somos el ombligo del mundo”, aclaró: “Entonces, como nosotros estamos enmarcados en una sociedad que nos contiene, y esta sociedad particularmente tiene sus temores, no hay que estigmatizar al turismo con un arranque temprano”.

El prestador también opina que la mejor posibilidad está en unificar los protocolos, con una fuerte base científica.

“Todos dicen tenemos protocolo, los protocolos sobran. Si los protocolos sobran, hay algo que está mal”.

Para cambiar el escenario poscrisis, el sector, para Scaglioni, debería tener grandes beneficios con el fin de poder planificar a futuro y tener una nueva visión.

Todo esto y mucho más, en una nueva edición de Firma y Aclaración. ¡No te lo pierdas!