"Se decidió interrumpir la búsqueda de noche porque no se veía nada y no era confiable"

El director de Protección Civil municipal, Sergio Caneo, se refirió al operativo de búsqueda del joven de 17 años que cayó de un precipicio el sábado y fue encontrado muerto entre La Zeta y el barrio Cañadón de Bórquez el domingo por la mañana.

"Nos enteramos el sábado a la noche. Convoqué a las diferentes instituciones que forman parte de Protección Civil y los que están dentro del protocolo de búsqueda y rescate", explicó Caneo. "Planificamos, juntamos toda la información que había que no era mucha y en base a esa información decidimos que la búsqueda se realice al día siguiente. A la noche ese lugar es muy complicado, hay mucho riesgo para la gente que está trabajando", puntualizó.

Con respecto a la decisión de interrumpir la búsqueda en la madrugada, subrayó: "Bomberos comenzó ni bien tuvo la denuncia de Policía pero ya estaba muy oscuro, hicieron un poco del Cañadón de Bórquez y otro sector que se llama Costilla del Zorro". Advirtió que "no se veían ni la mano" y eso hace que no sea eficiente: "Se desgasta a la gente, se corren riesgos. Al día siguiente cuando tenés que descartar ese lugar lo tenés que hacer de vuelta porque no es confiable".

"A medida que uno va avanzando se van macando los puntos, eso lo llevamos a una imagen satelital. De esa forma te da una certeza de donde uno anduvo dónde uno anduvo porque sino te quedan dudas y por ahí te quedan dudas o querés volver".

Agregó que luego de dividir los sectores entre varios grupos el domingo a la mañana "si alguien encontraba algún dato se frenaban todos los grupos por si había que reestructurar". Tras unas horas de rastrillaje "recibimos de un grupo de gente de la policía el aviso de que lo habían encontrado". "Con el grupo de montaña de Gendarmería estábamos resolviendo cuál era la mejor extracción. Había dos posibilidades, bajarlo por el cañadón hacia el barrio que era una distancia más larga y quizás un poco incómodo. Decidimos subirlo, se preparó todo hasta que criminalística terminó su trabajo y comenzó el rescate del cuerpo".

"La función de Protección Civil es la coordinación. Se hizo presente gente de Parques Nacionales, Bomberos Voluntarios y Policía que estaban trabajando desde el día anterior, Ejército y Gendarmería con su grupo de montaña, y el equipo de Búsqueda y Rescate que son voluntarios", detalló Caneo.