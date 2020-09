El secretario de Ambiente de la municipalidad de Esquel, Daniel Holmann, se refirió al aumento de tomas de tierras en el último tiempo. En este sentido, resaltó que "nosotros no podemos dejar de ver que es un problema desde el punto de vista de la planificación, el riesgo que tienen algunos lugares que están tomando y tenemos que tratar de estar atentos a estas cuestiones".

"En el último tiempo proliferó mucho de la mano de declaraciones de funcionarios nacionales. Por un lado nosotros somos conscientes de que hay necesidad de viviendas", explicó Hollmann. En este sentido reconoció que hoy el Estado "no está dando respuestas" y que existen cerca de 3.000 familias anotadas en el IPV y Tierras Fiscales esperando soluciones. "Por un lado, hay gente que realmente tiene una necesidad de viviendas y hay que contemplar estas situaciones para que sean prioritarias para solucionar su problema habitacional. Después hay personas que toman de manera especulativa y terminan vendiendo por redes sociales", comparó.

"Entendemos la falta de respuesta por parte del Estado a la situación de vivienda, pero tenemos que ir analizando esto y verlo de manera planificada".

Sobre el tema, también expuso: "Hay un problema ambiental que va de la mano con la tala de los bosques comunales. Por un lado, como funcionarios no dejamos de reclamar que estos bosques comunales son patrimonio de la municipalidad, es decir de todos los vecinos". "Los bosques comunales son aproximadamente 1.500 hectáreas y se está avanzando en toma de tierras donde las personas realizan la tala de árboles para edificar. Lamentablemente no es solamente el hecho de la pérdida de patrimonio, sino que además tienen el objetivo de permitir la contención de las laderas y si permitimos que se talen de forma indiscriminada corremos un grave riesgo de que existan deslizamientos de suelo", explicó el secretario de Ambiente. "Hablamos del daño ambiental que no solo es un daño patrimonial sino en el peligro que conlleva la pérdida del bosque", recalcó.

Agregó que han hecho presentaciones en la justicia pero en muchas oportunidades no tuvieron respuesta.

Asimismo, insistió en que también es un riesgo para las familias que ocupan por necesidad: "Hay lugares donde puede haber deslizamientos de suelo, también sobre todo en el Lennart Englund o en el Badén en la zona alta de las laderas hay rocas que pueden caer arriba de las viviendas, y con asentamientos dentro del bosque está el riesgo de incendio". "Si el gran incendio de marzo se desarrollaba en otro lugar hubiese sido una tragedia", graficó.