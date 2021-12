El ahora Consejo Municipal de la Mujer, Género y Diversidades ha tenido un año de mucha actividad. Desde el Consejo se trabaja principalmente acompañando a víctimas de violencia de género en diversas situaciones y brindando herramientas para saber donde recurrir en caso de padecerla.

"Los números son alarmantes crecen día a día las consultas, lo que me preocupa es que las mujeres llegan hasta la oficina del consejo, le planteamos la situación, las acompañamos pero luego desisten de llegar a tribunales y creo que ahí es donde tenemos que apuntar". Graciela Avilés dijo que se necesita mejorar el compromiso del Poder Judicial ya que no hay un acompañamiento real y se han encontrado con muchos casos donde las víctimas no han tenido respuestas y sus casos se encajonan o archivan.

Desde su trabajo en el Consejo dijo que reciben permanentemente casos de mujeres y se encargan de escuchar, acompañar en el tiempo previo y posterior a realizada la denuncia. Recalcó también la importancia de la red de contención para las víctimas en todo momento ya que los procesos que comienzan son desgastantes y largos.