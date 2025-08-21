Lapenna remarcó el trabajo conjunto de los atractivos turísticos de la región

El Ministro de Turismo y Áreas Protegidas, Diego Lapenna, remarcó los atractivos turísticos de la región de cara a la temporada turística que comienza en octubre.

"Tulipanes sigue siendo un fenómeno y viene siendo un éxito total", remarcó, y sobre las plazas disponibles de hospedaje, explicó que se está en dialogó con los prestadores para asegurarse "precios competitivos".

También marcó el crecimiento que está teniendo el campo de peonias, así como la ruta del vino y los vínculos de turismo brasilero.

En un año en que no hubo nieve en invierno: "como no ocurría del año 94-95", se busca potenciar todos los otros atractivos, desde el Parque Nacional Los Alerces, La ruta de Godwana, y que los turistas tengan la mejor experiencia.

Con el impulso del Municipio, el gobierno provincial y sus distintas áreas, el trabajo tiene como eje principal el rol de los prestadores y empresarios: "en un principio pensaban que Esquel se quería quedar con los tulipanes, pero ya se ve con distintos ojos que desde el aeropuerto de Esquel se tiña del colorido de este fenómeno, porque la plata que viene queda acá".

Planteando nuevamente la revisión del centro de esquí La Hoya, esperando que ese manejo privado contemple lo ocurrido y se reúna en una mesa con el municipio.

SL