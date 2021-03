Todas las líneas de colectivos están obligadas a tener unidades accesibles para personas con discapacidad.

Una nueva reunión virtual del Consejo Municipal de Discapacidad se llevó a cabo la semana pasada para avanzar en el tratamiento de varios temas que buscan mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en la ciudad.

Entre las preocupaciones, está la falta de accesibilidad en el transporte urbano de pasajeros. Si bien en el país rige la ley nacional 25.644, que estipula que todas las líneas de colectivos están obligadas a tener unidades accesibles para personas con discapacidad, en Esquel esto aún no se ha cumplido.

La normativa exige que las empresas renueven los colectivos para que sean accesibles y tengan puertas para subir o bajar que permitan el ingreso de una silla de ruedas. También deben renovar dos asientos para personas con discapacidad y permitir que las personas con discapacidad suban o bajen del colectivo por cualquiera de las puertas.

La presidenta del Consejo Municipal de Discapacidad en Esquel, Jackeline Nasif, manifestó en diálogo con La Portada que “nosotros pedimos que se tuviera en cuenta en los pliegos del transporte público la accesibilidad de los colectivos que se vayan a utilizar”.

Nasif contó que el pedido fue realizado en licitaciones anteriores pero nunca lo tuvieron en cuenta entonces decidieron reiterar el reclamo porque hoy las personas con discapacidad no cuentan con medios de transporte accesibles para poder movilizarse en la ciudad.

“No hay accesibilidad en el transporte público y también hay problemas para la habilitación de la remisería nueva que iba a trabajar con personas con discapacidad así que consideramos importante plantear esta necesidad”, explicó.

Con respecto a las trabas que ha tenido la remisería para obtener la habilitación municipal, sostuvo que “el Consejo hizo su trabajo y dio su acompañamiento en su momento, pero esta es una cuestión que nos excede y es el Ejecutivo el que tiene que dar respuestas”.

La presidenta del Consejo de Discapacidad también señaló que se pidió una reunión con el intendente Sergio Ongarato, el secretario de Coordinación de Gestión y Finanzas, Matías Taccetta, y la secretaria de Desarrollo Social, Fabiana Vázquez, pero sólo ésta última se hizo presente. “Le planteamos que sumen la participación de otras secretarías del municipio que no lo estaban haciendo a pesar de que recibían las invitaciones”, declaró.

En este marco también se puntualizó en que hay varios espacios dentro del municipio sin accesibilidad, haciendo principal hincapié en el Concejo Deliberante. “Nosotros se lo planteamos pero no tuvimos ningún tipo de respuestas”, expresó.

Por otra parte Nasif comentó que conversaron con Pablo Lara para conocer cómo será el uso del natatorio para las personas con discapacidad. “Nos explicó que no se va a utilizar el natatorio en sí sino que se van a hacer trabajos recreativos con grupos y horarios reducidos. No se va a hacer uso del agua para no compartir vestuarios”, precisó.

También está previsto que en abril se lleve adelante una capacitación sobre accesibilidad en educación a cargo de Lorena Reyes, que en diciembre se recibió de Licenciada en Educación Especial. Será con talleres abiertos y gratuitos.

Por último Nasif sostuvo que “la preocupación más grande dentro del Consejo Municipal de Discapacidad es que todo el trabajo que hacemos no llega al Ejecutivo; la participación es un tema que nos preocupa ampliamente”, y aclaró que “el Consejo sólo es asesor del Ejecutivo Municipal y es éste el que pone las políticas públicas”. (CholilaOnline)