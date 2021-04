El Ministerio de Obras Públicas, a través de Vialidad Nacional informa que concretó hoy el descubrimiento de varios carteles informativos en conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas, destacando la distancia medida en kilómetros entre los principales aeropuertos de nuestra provincia, con el archipiélago argentino.

El descubrimiento de carteles se inició por la mañana en cercanías del acceso al aeropuerto Almirante Zar de Trelew, en Ruta Nacional N°3 km 1452, con participación del intendente de la ciudad Adrián Maderna y el presidente del Centro de excombatientes de Malvinas en Trelew, Florentino Panellao.

Además, concurrió el Diputado provincial Ángel Chiquichano, y personal de Vialidad Nacional, encabezados por los ingenieros Teddy Villegas y Belisario Monteros. Además, el acto contó con la participación de los excombatientes Jorge Saldivia (jubilado) y Hugo Jara (trabajador activo) del 13° Distrito Chubut de Vialidad Nacional.

Mientras tanto, en proximidades del aeropuerto de la ciudad de Esquel, en el km 1770 de la Ruta N40, se realizó el descubrimiento de otros dos carteles. Allí participaron el jefe del 13° Distrito Agrimensor Julio Otero, junto Gustavo Lefipán, presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Esquel, representantes de Gendarmería Nacional y el intendente de la ciudad, Sergio Ongarato.

Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia

Luego del mediodía, se sumaron a esta iniciativa las ciudades de Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia. En la ciudad portuaria se realizó el descubrimiento de carteles en proximidades del aeropuerto “El Tehuelche” de Puerto Madryn, que están ubicados en la Ruta nacional A010, km 1, con la participación de Daniel Belmar, presidente del Centro de veteranos de guerra de Madryn, junto a otros integrantes de esta agrupación.

Finalmente, en Comodoro Rivadavia, se descubrieron los carteles de referencia sobre la Ruta Nacional N°3 km 1822, en proximidades del acceso al aeropuerto “Gral. Enrique Mosconi”, con la participación de referentes del presidente del Centro de Veteranos de Guerra, Juan Pérez; el presidente de la Unión de Ex Combatientes de Malvinas, Roberto Barrientos; personal de Vialidad Nacional, el Comandante principal Hugo Wegner, jefe de la Agrupación XIV “Chubut” de Gendarmería Nacional; el viceintendente de la ciudad Othar Macharashvilli, y el Secretario de Obras Públicas, Maximiliano López; entre otros funcionarios municipales.

“La instalación de estos carteles con referencia a las Malvinas Argentinas es un aporte hacia los soldados que dejaron sus vidas en las islas y aquellos que fueron a defender la soberanía nacional. Nosotros al día de hoy, todavía tenemos compañeros y ex compañeros ex combatientes y siempre estamos en contacto con los centros de ex combatientes, y queríamos sumarnos desde otro lado en este día de conmemoración, internalizar mucho más el mensaje. Por eso hemos instalados toda la cartelería que los excombatientes han habilitado en diferentes puntos de la provincia”, explicó Julio Otero, jefe del 13° Distrito Chubut.