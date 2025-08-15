La Escuela 112 celebró el Día de la Infancia con un gran agasajo a sus estudiantes

La comunidad de la Escuela 112 de Esquel celebró el Día de la Infancia con una jornada especial, marcada por un gran trabajo en equipo y el agasajo a los niños y niñas de la institución.

El personal de cocina preparó un menú festivo que incluyó panchos caseros para el almuerzo y donas para el desayuno.

El agasajo principal fue el resultado de una iniciativa colectiva, que reunió a la secretaría de la escuela y diversas entidades y donantes. Se realizó una campaña para juntar más de 250 frascos, a los que se les colocó un vinilo especial y se llenaron de golosinas donadas por distintos proveedores. Este "frasco golosinero" no solo sirvió como obsequio, sino que también queda como un recuerdo para que los niños puedan usarlo.

El proyecto fue posible gracias a la colaboración de múltiples actores, incluyendo al intendente Matías Taccetta, Pablo Larregui, los directivos, la cooperadora de la escuela y los proveedores.

Desde la institución, se destacó que el festejo es el resultado de un "gran trabajo de equipo" que involucró a docentes, personal de secretaría y auxiliares.

El mensaje final de la escuela fue un agradecimiento a todos los que colaboraron y el deseo de que los niños hayan pasado un "lindo momento" en su día.



