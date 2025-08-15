13°
Tysan, un artista de Esquel que se abre camino en la escena musical de Buenos Aires

El músico habló sobre su incursión en el sonido Detroit, el éxito de su último EP y los desafíos de hacer música en la gran ciudad.
El artista musical esquelense Tysan, radicado en Buenos Aires, habló con RED43 sobre su incursión en el género Detroit y sus proyectos futuros. El músico, que se encuentra trabajando en un nuevo EP, explicó que el Detroit es una rama del trap y el rap que le permite rapear "tranquilamente, sin autotune" y que es su "sonido".
 

 

Tysan relató que, tras su último EP, se presentó en Mar del Plata y Buenos Aires, donde el público lo recibió de gran manera. El artista destacó que en sus presentaciones cuenta con el "aguante" de muchos amigos y conocidos de Esquel que, al igual que él, se encuentran viviendo en la gran ciudad.
El músico reconoció que el uso de plataformas como TikTok ha sido fundamental para la difusión de su música, llegando a nuevos públicos que luego lo siguen en sus otras redes.
 

 

El artista adelantó que está por lanzar una colaboración con "Memey", un músico de Buenos Aires, y que posteriormente se enfocará en un nuevo EP que tendrá "sonidos de jazz".
Sobre la producción de sus videos, Tysan señaló que Buenos Aires le ofrece una gran variedad de escenarios, como el subte, edificios o escaleras, a diferencia de los paisajes sureños que solía usar.

T.B

 

