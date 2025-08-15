Claudio Contardi fue trasladado a la cárcel de Melchor Romero para cumplir su condena

Claudio Contardi, exmarido de la modelo Julieta Prandi, fue trasladado a la Alcaidía Nº3 de Melchor Romero para cumplir su condena de 19 años de prisión por el delito de abuso sexual agravado. Tras la sentencia, su nuevo abogado, Fernando Sicilia, presentó un hábeas corpus para solicitar la libertad o prisión domiciliaria del empresario gastronómico hasta que la condena quede firme.

La defensa de Contardi argumentó que su defendido siempre "se mantuvo a derecho" y que no existen motivos para su detención, ya que "no se visualizaba riesgo procesal alguno". El abogado también sumó que no existió "ningún tipo de amedrentamiento" a la denunciante.

El Tribunal N°2 de Campana, que lo condenó a una pena de 19 años, había ordenado su inmediata detención.

La pena impuesta fue menor a los 20 años solicitados por el fiscal Christian Fabio y a los 50 años que Prandi había pedido por los cargos de abuso sexual con acceso carnal agravado y por causar un grave daño en la salud mental de la víctima.

Luego de conocerse la sentencia, Julieta Prandi se descompensó y, en una conferencia de prensa, expresó: "Hoy vuelvo a vivir, siento que la Justicia finalmente escuchó y les agradezco de todo corazón, es un antes y un después". Sin embargo, también pidió que su caso sirva como un cambio de paradigma para otras víctimas, asegurando que "no puede ser un infierno tener que hacer una denuncia".



T.B