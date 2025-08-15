12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 15 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 patagonia
15 de Agosto de 2025
patagonia |
Por Redacción Red43

Un ataque brutal: agredió a su exmujer a mordiscones hasta desfigurarle la cara

Bajó de un vehículo y comenzó con la violencia en plena calle. La mujer sufrió visibles heridas y fuertes dolores. Sus gritos alertaron a los vecinos, llegó la policía y lo detuvieron.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un violento episodio de violencia de género conmocionó a la capital fueguina durante la madrugada del pasado fin de semana, cuando un hombre agredió salvajemente a una mujer, provocándole graves lesiones en el rostro tras morderla con brutalidad.

 

Según testigos y registros de vecinos, un automóvil se detuvo de forma repentina en una calle de un barrio de la ciudad. Del vehículo descendió un hombre que corrió directamente hacia la víctima —quien habría mantenido con él una relación de pareja—, la sujetó con violencia y comenzó a agredirla, provocándole heridas profundas en la cara.

 

Los gritos desesperados alertaron a los vecinos, que salieron rápidamente para auxiliarla. Al llegar, encontraron a la mujer con el rostro ensangrentado, visibles heridas y fuertes dolores.

 

De acuerdo a la información recabada, el atacante fue identificado como K. Ortiz, quien sería hermano de un integrante de la Policía provincial. Tras el hecho, intentó huir, pero la rápida intervención de testigos y efectivos policiales permitió su detención.

 

Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que se trataría de un caso de violencia de género, lo que agrava la imputación. El hombre permanece detenido a disposición de la Justicia.

 

Este violento hecho ha generado gran indignación social y preocupación por la creciente inseguridad nocturna en Ushuaia, sumándose a la alarmante estadística de agresiones contra mujeres en la provincia.

 

Fuente: Crónicas Fueguinas

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Día de la Mujer Policía: el compromiso de la sargento Roman de la Policía Comunitaria
2
 Encontraron un arma de fuego en un casillero de un supermercado de Trevelin
3
 "Alma Viva Desafiando las Canas" celebra su tercer aniversario con un encuentro abierto
4
 Paola Gutiérrez reelecta como presidenta del Consejo de Discapacidad de Esquel
5
 Finde largo sin la Willimanco : continúan las prácticas militares
1
 La inflación de julio se ubica en el 1,9% y acumula un 17,3% en el año
2
 La Cooperadora del Hospital de Esquel donó equipamiento por más de $60 millones
3
 Ozut Panadería amplía su local en Esquel y apuesta por la producción a la vista
4
 Juegos, sorteos y exposición de autos para celebrar el Día del Niño en el barrio Matadero
5
 Con payadores y malambo, el gimnasio municipal se prepara para una gran noche de sabado
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -