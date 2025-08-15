Un ataque brutal: agredió a su exmujer a mordiscones hasta desfigurarle la cara

Un violento episodio de violencia de género conmocionó a la capital fueguina durante la madrugada del pasado fin de semana, cuando un hombre agredió salvajemente a una mujer, provocándole graves lesiones en el rostro tras morderla con brutalidad.

Según testigos y registros de vecinos, un automóvil se detuvo de forma repentina en una calle de un barrio de la ciudad. Del vehículo descendió un hombre que corrió directamente hacia la víctima —quien habría mantenido con él una relación de pareja—, la sujetó con violencia y comenzó a agredirla, provocándole heridas profundas en la cara.

Los gritos desesperados alertaron a los vecinos, que salieron rápidamente para auxiliarla. Al llegar, encontraron a la mujer con el rostro ensangrentado, visibles heridas y fuertes dolores.

De acuerdo a la información recabada, el atacante fue identificado como K. Ortiz, quien sería hermano de un integrante de la Policía provincial. Tras el hecho, intentó huir, pero la rápida intervención de testigos y efectivos policiales permitió su detención.

Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que se trataría de un caso de violencia de género, lo que agrava la imputación. El hombre permanece detenido a disposición de la Justicia.

Este violento hecho ha generado gran indignación social y preocupación por la creciente inseguridad nocturna en Ushuaia, sumándose a la alarmante estadística de agresiones contra mujeres en la provincia.

Fuente: Crónicas Fueguinas