El Ministro de Seguridad, Federico Massoni, brindó una conferencia de prensa desde la Sala de Situación en Casa de Gobierno, en donde confirmó que luego del hecho ocurrido en Las Golondrinas la semana pasada, evalúan destinar un Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) a la zona cordillerana.

"En la cordillera no tenemos el grupo GEOP porque aun no se justificaba, y ahora lo vamos a tener que rever. Este tipo de allanamientos son llevados a cabo por infantería que si está en la zona, pero se trata de una persona que disparaba a los civiles y efectivos policiales", destacó Massoni.

Respecto al pedido de informes y respuestas desde diferentes sectores, Massoni aseguró que: "Hay un encargado de la investigación que es el Fiscal. Fue el peor final porque para neutralizar lo que era la agresión que se prestaba en ese momento termina el GEOP cumpliendo con todo los puntos del protocolos".

El funcionario provincial aseveró que durante el procedimiento "se buscaron muchísimas alternativas para no llegar a eso, pero hay un jefe de investigación que es el Fiscal. Me llegaron pedidos de informes de derechos humanos que tienen su derecho, pero tiene que responder el Fiscal".

Al tiempo que afirmó: "Pedí el informe completo del accionar y no tengo nada que decir por el accionar de los efectivos. Todo informe que tengan que pedir lo tienen que hacer al Fiscal de Estado".

"Buscamos igualar la situación"

Por otro lado, el Ministro de Seguridad, se refirió a la situación salarial de los efectivos policiales, confirmando que mañana habrá una reunión para discutirlo nuevamente: "Esperamos tener una buena noticia respecto a lo salarial para la policía, acá no va a haber personal de la administración que tenga más beneficios que otros, buscamos igualar la situación".

Y agregó: "Hay sueldos muy bajos en Policía, como ocurren en otras áreas del Estado. Esperamos que mañana la reunión transcurra con todo la tranquilidad de las partes y que se resuelva pronto, porque los efectivos necesitan cobrar".

Asimismo Massoni confirmó que hay discrepancias dentro del ejecutivo: "Dentro del Gabinete tenemos muchísimas discusiones pero todos tenemos la misma intención que es hacer lo mejor posible para los empleados del Estado. Hay una sola persona que toma la decisión y es el Gobernador, quien siempre tuvo una postura muy beneficiosa para los efectivos.

"La candidatura no está en mi cabeza"

Al ser consultado por la posibilidad de ser candidato a Senador Nacional, Massoni afirmó: "No soy candidato a nada, estamos viviendo una etapa muy seria que está generando muchas heridas en la sociedad que fue potenciado por la pandemia, mucha gente se está quedando sin trabajo".

Y concluyó: "Mi única obligación es bregar por la seguridad de los ciudadanos para que no sean afectados por delitos o por la droga. La candidatura no está en mi cabeza en este momento, me parece una falta de respecto. Ni siquiera me senté con el Gobernador a hablar de esto porque hay otras preocupaciones".