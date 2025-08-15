Esquel al Piso organiza un encuentro solidario por el Día de la Infancia

“Esquel al Piso” anunció que realizará un "Encuentro Especial 'Día del Niño'" este domingo 17 de agosto con el objetivo de recolectar juguetes y alimentos no perecederos para ayudar a los más chicos. El evento se llevará a cabo en la calle Urquiza, entre Chacabuco y la avenida Ameghino.

La jornada se desarrollará entre las 14 y las 18 horas y contará con la presencia de vehículos en exposición. Según Federico Fosbery, integrante de la agrupación, la idea es que las personas que asistan, tanto expositores como público en general, lleven juguetes en buen estado o un alimento no perecedero, que luego serán distribuidos en sedes vecinales o en lugares que lo necesiten.

Fosbery destacó que el evento es una oportunidad para que las familias pasen una tarde agradable, compartan unos mates y disfruten de la exposición de autos. Además de la muestra de vehículos, la agrupación tiene previsto entregar regalos a los niños que asistan.

"La idea surge a partir de los eventos que generalmente se hacen con los autos, siempre son a beneficio de alguien, o de algún comedor, o de alguien que lo necesite", explicó Fosbery, y agregó que el principal objetivo es "sacarle una sonrisa a los nenes".





T.B