Blanca Melín, quien estuvo al mando en la conducción del barrio Chanico Navarro, manifestó su tristeza y angustia por la situación, pero que hasta aquí "llegó su límite".

En ese marco, indicó que su mandato ya venció hace más de un año.

"El espacio está pero estoy descubierta, si pasara algo nadie se haría cargo"

Además sostuvo que la semana pasada avisó que daba una semana más para ver si solucionaban el tema de las elecciones, pero simplemente la llamaron para hacer una reunión y cuando asistió le respondieron que se pasaba para la próxima semana. "Es un pelotudeo tremendo", remarcó Blanca.

Y aseguró que "hay mucha intención de que no esté funcionando, quieren sacarme. Voy a pedir unos días para acomodarme en el galpón de mi casa para asistir a las personas, no sé si tanta cantidad como viene acá, pero así no se puede seguir".

"Se cagaron en la necesidad de la gente"

También apuntó contra los políticos y espera que las personas tengan memoria a la hora de votar en las elecciones y se acuerden "de lo que les hicieron".

"Tengo gente que viene desde muy lejos porque necesita. No son vagos, trabajan para ganarse su comida"

"Manda más el coordinador que nos dice que debemos ir a elecciones", recalcó y mostró su pesar porque no va a poder atender a todas las personas que asistían.

"Voy a poder atender a los abuelos, a más no porque mi casa es muy chica. Como mucho podré repartir 50 viandas, y acá reparto alrededor de 300 viandas"

Por esto es que "llegó su límite" y pidió que los políticos se hagan cargo. "No dejaré en banda a la gente, porque sé que necesitan, pero en la sede vecinal no puedo seguir porque no nos tomaron en serio, todo el tiempo peleando ya me agoté", aseguró y nombró a Sergio Ongarato, Matías Taccetta, Mariela Sánchez, Spinelli y remarcó que "saben lo que vivimos en el comedor".

Por último y con gran tristeza, aseveró que "con todo el dolor del alma tenemos que cerrar".