Sabado 23 de Agosto de 2025
23 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

Clases de apoyo, alfabetización y talleres: La Municipalidad de Esquel impulsa un programa de educación gratuito.

Las actividades están a cargo de estudiantes de carreras de Educación Superior y buscan acompañar las trayectorias escolares de niños, jóvenes y adultos.
La Dirección de Educación  de la Municipalidad de Esquel, a través de su Programa de Apoyo a la Educación, ofrece una serie de actividades de apoyo escolar, alfabetización y talleres para niños, jóvenes y adultos. Las actividades, que se realizan de forma gratuita en distintas sedes vecinales y organizaciones, están coordinadas por estudiantes de carreras de Educación Superior. El programa busca acompañar las trayectorias escolares en todos los niveles.

 

 

Apoyo escolar

 

  • Todas las áreas para Nivel Primario y Adultos:

     

    • Miércoles de 15:30 a 17:30, en Sede Vecinal Baden.

       

  • Todas las áreas para Nivel Primario y Secundario:

     

    • Sábado de 10:00 a 12:00, en Sede Vecinal Los Sauces.

       

    • Viernes de 16:00 a 18:00, en Club Deportivo Estación.

       

  • Matemática para Nivel Primario y Secundario:

     

    • Lunes de 15:00 a 17:00, en Biblioteca Tolkeyen (Malvinas Argentinas 1850).

       

  • Ciencias Naturales y Lectoescritura para Nivel Primario:

     

    • Martes de 16:00 a 18:00, en Biblioteca Tolkeyen (Malvinas Argentinas 1850).

       

  • Todas las áreas para Nivel Primario:

     

    • Miércoles de 16:30 a 18:30, en Sede Vecinal Cañadón de Borquez.

       

  • Ciencias Sociales para Nivel Secundario:

     

    • Lunes de 16:00 a 18:00, en Biblioteca Tolkeyen (Malvinas Argentinas 1850).

       

  • Inglés para Nivel Primario y Secundario:

     

    • Viernes de 16:00 a 18:00, en Club Deportivo Estación.

       

 

Alfabetización de Adultos

 

  • Lunes y Martes de 10:00 a 12:00: Biblioteca Tolkeyen (Malvinas Argentinas 1850).

     

  • Lunes y Martes de 14:00 a 16:00: Sede Vecinal Baden.

     

  • Miércoles de 14:00 a 16:00: Consejo de la Mujer (San Martín y Mitre).

     

  • Viernes de 16:00 a 18:00: Club Deportivo Estación.

     

 

Talleres Educativos

 

  • Yoga Integral para Jóvenes y Adultos: Viernes de 11:30 a 12:30, en Sede "Malvinas Argentinas".

     

  • Juegos y Recreación para Niños/as: Jueves de 14:00 a 16:00, en Sede Vecinal "28 de Junio".

     

  • Corte y Costura: Martes de 16:30 a 18:30, en Cáritas Parroquia "Ma. de los Ángeles".

     

 

 

F.P

 

