El Telebingo Chubutense se sumó a los festejos por los 90 años de Río Mayo

En el marco de los festejos por el 90° aniversario de Río Mayo, el Telebingo Chubutense dijo presente con una noche cargada de emociones y solidaridad.

El atractivo espectáculo no sólo repartió premios para toda la provincia, sino que también acompañó la celebración histórica de la localidad.

Tras la visita del gobernador Ignacio “Nacho” Torres y de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarroel, horas más tarde el turno fue para el juego emblema de Lotería del Chubut, que volvió a demostrar su carácter federal y su compromiso con la comunidad.

Con la presencia del intendente Gustavo Layaute; el presidente del Instituto de Asistencia Social (IAS) Ramiro Ibarra; el gerente general del organismo, Daniel Cambón Rubi; autoridades provinciales y municipales se concretó una importante entrega de bienes destinados a instituciones educativas, deportivas y de la salud. Entre ellos se incluyeron microondas, heladeras, cocinas industriales, computadoras, equipos de sonido, caloramas, impresoras, notebooks y elementos deportivos para escuelas de la localidad.

En su intervención, Ramiro Ibarra destacó que “este trabajo es parte de un pedido expreso del gobernador Ignacio "Nacho" Torres, de fortalecer y acompañar a los sectores de la salud, educación y deporte, porque entendemos que allí está el futuro y el bienestar de nuestra provincia”.

Entre los entretenimientos de la noche también se destacó el famoso Ruletazo, que entregó dinero en efectivo para los presentes ganadores.

El gran cierre estuvo a cargo de la Banda 2001, que hizo bailar y disfrutar a una multitud, coronando una velada inolvidable en los festejos por los 90 años de Río Mayo.

F.P