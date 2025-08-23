Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 23 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
23 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

El Telebingo Chubutense se sumó a los festejos por los 90 años de Río Mayo

Con un gimnasio colmado, el juego insignia de Lotería del Chubut repartió premios para toda la provincia y entregó importantes aportes sociales.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el marco de los festejos por el 90° aniversario de Río Mayo, el Telebingo Chubutense dijo presente con una noche cargada de emociones y solidaridad.

 

El atractivo espectáculo no sólo repartió premios para toda la provincia, sino que también acompañó la celebración histórica de la localidad.

 

Tras la visita del gobernador Ignacio “Nacho” Torres y de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarroel, horas más tarde el turno fue para el juego emblema de Lotería del Chubut, que volvió a demostrar su carácter federal y su compromiso con la comunidad.

 

Con la presencia del intendente Gustavo Layaute; el presidente del Instituto de Asistencia Social (IAS) Ramiro Ibarra; el gerente general del organismo, Daniel Cambón Rubi; autoridades provinciales y municipales se concretó una importante entrega de bienes destinados a instituciones educativas, deportivas y de la salud. Entre ellos se incluyeron microondas, heladeras, cocinas industriales, computadoras, equipos de sonido, caloramas, impresoras, notebooks y elementos deportivos para escuelas de la localidad.

 

En su intervención, Ramiro Ibarra destacó que “este trabajo es parte de un pedido expreso del gobernador Ignacio "Nacho" Torres, de fortalecer y acompañar a los sectores de la salud, educación y deporte, porque entendemos que allí está el futuro y el bienestar de nuestra provincia”.

 

Entre los entretenimientos de la noche también se destacó el famoso Ruletazo, que entregó dinero en efectivo para los presentes ganadores.

 

El gran cierre estuvo a cargo de la Banda 2001, que hizo bailar y disfrutar a una multitud, coronando una velada inolvidable en los festejos por los 90 años de Río Mayo.

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 La mató de 25 puñaladas y su confesión estremece: “Lo volvería a hacer 50 mil veces más”
2
 Viajaba en una camioneta repleta de armas, pero una maniobra en la ruta lo delató
3
 Decidieron sacarle el arma reglamentaria a un policía: su hija fue abusada por un docente
4
 Alerta amarilla por nevadas para la noche del sábado
5
 Pantallas y cerebros en desarrollo: lo que sabemos hasta ahora
1
 Nuevo comienzo para el caballo rescatado
2
 Vuelo Esquel - Córdoba: “Una oportunidad histórica para el turismo en Chubut”
3
 Extraditado de Chile, el femicida Miguel Vargas ya está en Esquel
4
 Trabajadores de Vialidad Provincial de Chubut se mantienen en retención de servicio
5
 Gran festejo del Día de las Infancias en el merendero "Nueva Luz de Valle Chico"
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -